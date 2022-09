Najlepsze gry mobile. Top 10 gier, w które warto zagrać

Najlepsze gry mobile

9 Roblox 2006 6,6 197 ocen społeczności 13 chce zagrać Edukacyjna Jashon Cuyler Allaunah Chacon PC

Xbox One

Mobile Co powiecie na darmową grę online, w której tworzy się własne gry? " Roblox " na to pozwala, a najlepsze jest to, że jest darmowy. Możemy oczywiście nie tylko tworzyć i programować swoje produkcje, ale i pobierać darmowe gry innych graczy ze specjalnego rynku. Wewnątrzgrowa waluty Robux pozwala na kupowanie unikalnych przedmiotów, którymi potem urozmaicimy swoje gry. " Roblox " dostępny jest w tej chwili nie tylko na smartfonach, ale i na komputerach PC i konsolach Xbox, a gra pozwala na wspólną zabawę pomiędzy platformami i udostępnianie sobie zawartości.

8 Among Us 2018 6,9 624 oceny społeczności 18 chce zagrać Sieciowa Jeremy Harrington PC

PS4

Xbox One

Switch

PS5

+ 2 Xbox Series X Mobile

Pandemiczny fenomen, który podbił serca graczy na całym świecie i wciąż przyciąga miliony graczy. Do zabawy potrzeba kilku graczy, a jeden z nich zostaje impostorem - stara się nie tylko zabić innych graczy, ale i doprowadzić do katastrofy statku, na którym są. Inni oczywiście nie stoją w miejscu, starając się nie tylko naprawić statek, ale i odkryć kto jest tym impostorem. Przy dużej liczbie graczy, może być tak, że zamiast jednej osoby, dwie są impostorami. Najlepsze jest to, że choć gracze PC i konsoli muszą za tę grę zapłacić, to na smartfonach dostępna jest ona zupełnie za darmo.

7 Hearthstone 2014 7,8 4 545 ocen społeczności 162 chce zagrać Sieciowa Andrzej Chudy Jan Kulczycki PC

Mobile Wielbiciele karcianek z całą pewnością znają ten tytuł. Można powiedzieć, że " Hearthstone " to weteran, który sukces spowodował karciankową falę na iOS i Androidzie. I choć większość z nich odeszło do lamusa, ponad ośmioletnia produkcja ma się bardzo dobrze i z cyklicznie dodaje nowe tryby, karty i kolejne dodatki. Gra oferuje tryb rozgrywki jednoosobowej zwany przygodą oraz tryby rozgrywki wieloosobowej, takie jak "Pojedynek", "Arena" czy "Karczemna bójka". Innymi słowy – nie znudzisz się grając w tę grę.

6 Fallout Shelter 2015 6,6 1 891 ocen społeczności 76 chce zagrać Strategia Ekonomiczna PC

PS4

Xbox One

Switch

Mobile Wydany kilka lat temu na smartfony mobilny " Fallout " z miejsca podbił serca graczy i zawędrował na konsole oraz PC. Gra mocno czerpie z dorobku serii " Fallout ", jednak rozgrywka jest zupełnie inna - jak nadzorca krypty rozbudowujemy ją oraz zarządzamy wprowadzającymi się do niej osadnikami. Choć od premiery minęło już kilka lat, to w 2021 jest ona wciąż rozwijana i pojawia się w niej nowa zawartość. Na smartfonach pojawiły się po premierze " Fallout Shelter " inne darmowe gry z podobnym modelem zabawy, jednak żadna z tych gier nie osiągnęła takiego sukcesu.

5 Diablo Immortal 2022 5,7 189 ocen społeczności 85 chce zagrać RPG Jeannie Tirado PC

Mobile "Diablo" to bez wątpienia król hack’n’slashy. Aż trudno uwierzyć, że pierwsza gra z tego cyklu pojawiła się pod koniec 1996 roku. Od tamtej pory gracze z zapartym tchem czekają na informacje o kolejnych tytułach z serii. Trzeba przyznać, że podczas ujawnienia " Diablo Immortal " jednak większość z nich na pomysł psioczyła, co nie przeszkodziło tej grze w odniesieniu ogromnego sukcesu na mobilnych sprzętach. A co przyciąga masy graczy do " Diablo Immortal "? Totalna, niczym nieograniczona rozwałka!

3 Fortnite 2017 5,8 2 880 ocen społeczności 124 chce zagrać Akcja Sieciowa Jan Barwiński Waldemar Barwiński PC

PS4

Xbox One

Switch

PS5

+ 2 Xbox Series X Mobile

Czy to wciąż darmowa gra czy już platforma? Patrząc na wyniki finansowe, można się nad tym poważnie zastanawiać. " Fortnite " to najpopularniejszy na świecie przedstawiciel gatunku battle royale w modelu free to play, w którego wszyscy mogą wspólnie grać (dzięki cross-play), niezależnie od tego na czym grają. Wystarczy tylko pobrać darmowego klienta gry. Co chwila pojawia się nowa wersja, wprowadzająca nowe postacie i fabułę, a w grze mamy dziesiątki znanych bohaterów (Marvel, DC, Street Fighter, John Wick - długo by wymieniać). Pamiętajcie jednak, że gra nie jest dostępna już na sprzętach z iOS i jedynym sposobem na zagranie w nią na tych platformach są chmurowe usługi Nvidii lub Xboksa.

2 Call of Duty: Mobile 2019 7,1 105 ocen społeczności 9 chce zagrać FPS Sieciowa Mobile "Call of Duty" to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. W 2019 roku Activision Blizzard postanowiło przenieść ją również na urządzenia mobilne. I był to strzał w dziesiątkę – w ciągu roku grę pobrało ponad 270 mln użytkowników iOS i Androida. Gra zbiera w sobie to, co dobre w wysokobudżetowych produkcjach i w skondensowanej formie serwuje mobilnym graczom. Chociaż tytuł ma już kilka lat na karku, wciąż się rozwija wraz z nowymi, dodanymi sezonami. W tym miesiącu Activision zaserwowało nam ósmy, ale na tym się z pewnością nie skończy.

1 Pokémon GO 2016 6,6 3 397 ocen społeczności 120 chce zagrać RPG Mobile Pokemony nigdy nie narzekały na brak popularności, jednak takiego jej wystrzału jaki miał miejsce po premierze komórkowego " Pokemon GO " chyba nikt się nie spodziewał. Studio Niantic przeniosło Pokemony do prawdziwego świata dzięki geolokalizacji i technologii AR. Pokemony pojawiały się na prawdziwej mapie otoczenia, musieliśmy do nich iść po prostu idąc w dane miejsce, zaś łapiąc stworka mogliśmy widzieć go siedzącego na naszym biurku czy łóżku. Początkowo gra oferowała jedynie możliwość łapania stworków z pierwszej generacji, jednak z czasem zaczęto dodawać kolejne, jak i nowe opcje pokroju kilkuosobowych rajdów, walk między trenerami czy specjalnych zadań fabularnych. Gra funkcjonuje do dziś i wciąż grają w nią każdego dnia miliony graczy na cały świecie.

Gry na telefonach już dawno przestały być prostymi tytułami, w których zjadaliśmy jabłka wężem czy strzelaliśmy do nadlatujących pikseli. Dzisiaj to wielkobudżetowe produkcje, które graficznie dorównują grom z Nintendo Switch czy poprzedniej generacji konsol. Wiemy jednak, że stawianie pierwszych kroków w mobilnym graniu może być trudne, bo wiele nazw brzmi bardzo podobnie, a dodatkowo mają ikonki rzeźbione według tego samego wzoru. Zebraliśmy więc dla Was gry, które możecie kojarzyć z pecetów i konsol stacjonarnych. Gry z serii, które odniosły sukcesy i są znane na całym świecie.Zapraszamy również do naszych poprzednich rankingów, w których znajdziecie najciekawsze gry 2022 na Nintendo Switch najlepsze gry z uniwersum "Star Wars" oraz najlepsze gry o zombie [/rankingElemen[rankingElement=4,film=875186]Chiński tytuł online mocno inspirujący się grą " The Legend of Zelda: Breath of the Wild ", w który zagracie na swoich smartfonach, pecetach i konsolach PlayStation. Dynamiczna i satysfakcjonująca walka daje masę zabawy, a gra jest cały czas rozwijana. Choć główna zabawa jest napisana dla jednego gracza, to nie ma problemu, że po jakimś czasie dołączyli do nas inni gracze. Mamy tu masę postaci i różnych zadań do wykonania, ale uwaga - to istny złodziej czasu. " Genshin Impact " też ewenement, bo do tej pory gry z Chin nie za bardzo przebijały się na Zachód.