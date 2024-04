2. Festiwal Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET'S DOC na VOD Warszawa

fotos z filmu "Ostatnia pieśń z Kabulu", reż. Kevin Macdonald, Ruhi Hamid

fotos z filmu "Moja siostra", reż. Mariusz Rusiński



O FESTIWALU

Kino dokumentalne, w przeciwieństwie do koloryzowanych treści w mediach społecznościowych, otwiera oczy młodej ą widowni na prawdziwe życie. Jest to nie tylko okazja do refleksji nad światem, lecz także do zrozumienia i empatycznego spojrzenia na różnorodność ludzkich doświadczeń. Obserwując wyzwania bohaterów przedstawianych na festiwalu dokumentów, młodzi widzowie przeglądają się w ekranie jak w lustrze, próbując zrozumieć otaczający nas świat i znaleźć rozwiązania dla siebie.W ramach tegorocznego festiwalu, przygotowano bogatą paletę filmów, które skupiają się na życiu nastolatków i ich codziennych doświadczeniach. Ciekawym zestawieniem są filmy "Ostatnia pieśń z Kabulu" i " Linda i Irina ", które w sposób poruszający ukazują różne aspekty życia młodych ludzi w obliczu trudnych wyzwań. "Ostatnia pieśń z Kabulu" przenosi nas do Afganistanu pod panowaniem Talibów, gdzie młode muzykantki muszą zmierzyć się z brutalnymi zakazami i przemocą, które zagrażają ich pasji i wolności. Natomiast " Linda i Irina " przedstawia historię dwóch najlepszych przyjaciółek, mieszkających we Francji i stawiających czoła zmianom oraz ważnym życiowym decyzjom, które wpływają na ich relacje i przyszłość.Spośród szerokiej gamy filmów prezentowanych na festiwalu, warto również zwrócić uwagę na zestawienie "Hormony" i " Moja siostra ", które dotykają delikatnych tematów związanych z dojrzewaniem i relacjami rodzeństwa. "Hormony" rzuca światło na różne doświadczenia związane z antykoncepcją hormonalną, podczas gdy " Moja siostra " opowiada poruszającą historię artystycznie uzdolnionej nastolatki, która zmaga się z uzależnieniem od narkotyków i której brat dokumentuje tę walkę.Nie zabraknie również filmów poruszających kwestie społeczne i polityczne, takich jak " Neurotypy ", który przedstawia historię młodej dziewczyny w spektrum autyzmu, walczącej o swoje prawa i aktywnie angażującej się w walkę o sprawiedliwość społeczną.Festiwal LET'S DOC nie tylko inspiruje młodych ludzi do poszerzania horyzontów i zrozumienia świata, lecz także zachęca ich do aktywnego udziału w życiu społecznym. Każdy film prezentowany na tym wyjątkowym festiwalu to nie tylko opowieść, to także impuls do refleksji, dyskusji i działania. Prelekcje, dyskusje lub spotkania z gośćmi przy każdej projekcji sprawiają, że festiwal jest też przestrzenią, w której młodzież może odkrywać siebie i świat w autentyczny i inspirujący sposób.Program festiwalu: https://vod.warszawa.pl/lets-doc W ostatnich latach polskie kino dla młodego widza doświadcza dynamicznego rozwoju. Tytuły takie jak " Tarapaty ", " Za duży na bajki ", " Detektyw Bruno ", pokazują, że jesteśmy w stanie oferować młodym odbiorcom skrojone na ich potrzeby filmy fabularne w naszym ojczystym języku i że są one doceniane i chętnie oglądane. Niestety nie dotyczy to filmów dokumentalnych dla młodego widza, mimo że film dokumentalny jako taki bardzo dynamicznie się rozwija, dzieła polskich twórców zdobywają nagrody na festiwalach oraz wchodzą do kin.Niestety dokumenty bardzo rzadko powstają z myślą o dzieciach i młodzieży. Tymczasem młody widz bardzo dobrze reaguje na tego typu opowieści, przeżywając głęboką identyfikację z bohaterami na ekranie. W naszym przekonaniu, właśnie dzięki temu mechanizmowi identyfikacji film dokumentalny może być nie tylko wartościowym przeżyciem artystycznym i emocjonalnym, ale także służyć szeroko pojętej edukacji filmowej, kulturalnej i emocjonalnej dzieci i młodzieży.W krajach Europy Zachodniej i Północnej, zwłaszcza w Niderlandach, Belgii i Skandynawii, takie filmy powstają już od dwudziestu lat; pokazują je zarówno festiwale w osobnych sekcjach konkursowych (np. największy festiwal kina dokumentalnego w Europie - IDFA) jak i festiwale skierowane bezpośrednio do młodego widza, jak Cinekid w Amsterdamie czy Dokkino w Finlandii. Pojedyncze zagraniczne tytuły dokumentalne od dwóch lat pokazuje też nasze rodzime "Ale Kino", "Kino Dzieci", obecnie "Młode Horyzonty", czy do 2022 r. "Kino w Trampkach". Do 2023 r. nie było natomiast wydarzenia poświęconego wyłącznie dokumentom dla młodej widowni, chcąc wypełnić tę lukę w październiku 2023 zorganizowaliśmy pierwszą edycję Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET’S DOC.Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy jest pionierem w zakresie popularyzacji w Polsce gatunku, jakim jest film dokumentalny dla dzieci i młodzieży. Od roku 2019 konsekwentnie działamy w polu kina dokumentalnego dla młodej widowni, organizując warsztaty rozwoju projektów dla młodych profesjonalistów filmowych (SKOK W DOK) a także coroczne branżowe wydarzenie: Forum Filmu Dokumentalnego dla Młodej Widowni (w ramach festiwalu Millenium Docs Against Gravity), podczas którego organizujemy panele dyskusyjne i prezentacje, a od października 2023 – Festiwal Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET’S DOC.Projekt ma na celu poszerzenie naszych dotychczasowych działań o nową, główną grupę docelową – publiczność. Wierzymy w moc filmów dokumentalnych, w ich różnorodność w pokazywaniu punktów widzenia i szerokiego spektrum emocji. Wiemy, że są atrakcyjne dla młodej widowni, która bardzo mocno reaguje na fakt, że oglądają na ekranie "prawdziwe" dzieci i młodzież, mierzące się z realnymi wyzwaniami dnia codziennego.W ramach festiwalu wybieramy najlepsze polskie filmy dokumentalne dla młodej widowni, nadajemy im odpowiednią oprawę merytoryczną (prelekcje, materiały edukacyjne) oraz zapewnimy odpowiednią ekspozycję w mediach. Dzięki naszemu projektowi nie tylko zapoznajemy dzieci i młodzież oraz ich rodziców i nauczycieli z wartościowymi filmami, ale też budujemy widownię dla polskiej sztuki filmowej w przyszłości.Nasz festiwal ma wspierać rozwój niekomercyjnych produkcji artystycznych dla dzieci i młodzieży (festiwale to jedne z niewielu miejsc, gdzie można obejrzeć filmy dokumentalne dla młodej widowni), wpisuje się również w długofalowy proces budowania widowni oraz szerzej - kształtowania nawyku świadomego i krytycznego odbioru sztuki oraz uznanie, że jest ona stałym i bezwzględnie potrzebnym elementem życia.Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy to warszawska instytucja zajmująca się filmem, realizująca ważne zadania związane z upowszechnianiem kultury i edukacją filmową. Organizujemy projekcje i dyskusyjne kluby filmowe, koncerty muzyki filmowej, wystawy, warsztaty dla dzieci i młodzieży, panele i konferencje, tworzymy programy edukacyjne i jesteśmy obecni w internecie poprzez platformę vod.warszawa.pl . Działamy w Alejach Ujazdowskich 20, a za trzy lata otworzymy ponownie kino Tęcza na Żoliborzu.Zachęcamy twórców do tworzenia filmów dokumentalnych dla dzieci i młodzieży w ramach programu SKOK W DOK. Laboratorium Pomysłów Dokumentalnych, producentów i nadawców telewizyjnych, fundusze filmowe, dystrybutorów, do ich realizacji i wprowadzania na rynek (poprzez pitchingi i Forum Filmu Dokumentalnego dla Młodej Widowni organizowane corocznie podczas festiwalu Millenium Docs Against Gravity), nauczycieli i rodziców do wykorzystywania takich filmów w edukacji (udostępniamy filmy i materiały edukacyjne, organizujemy warsztaty i kursy). Jesteśmy organizatorem Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET’S DOC.Platforma VOD Warszawa została zaprojektowana z myślą o warszawskich instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych, a przede wszystkim – ich publiczności. Jej idea powstała podczas spotkań grupy cyfrowej i jest wynikiem wspólnej pracy wielu osób z warszawskich teatrów, muzeów, fundacji i stowarzyszeń oraz zespołu Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Wspólnota instytucji, organizacji pozarządowych i ludzi kultury, bycie razem pod jednym adresem internetowym, współpraca i efekt skali to tylko niektóre hasła, które za nią stoją. Budowę VOD Warszawa sfinansowało m.st. Warszawa.Strona www: http://www.ckf.waw.pl Festiwal LET’S DOC: http://www.letsdoc.pl Platforma VOD Warszawa: https://vod.warszawa.pl