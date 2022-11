20. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej

Projekcje WJFF 2022:

Jubileuszowa odsłona 20. Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej "Kamera Dawida" odbędzie się w dniach 14-30 listopada 2022 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, kinie Kinogram, JCC Warszawa oraz w przestrzeni Internetu. "Kamera Dawida" to największe i najstarsze tego typu wydarzenie w Polsce i jedno z pierwszych w Europie. Organizatorzy prezentują warszawskiej publiczności najciekawsze współczesne produkcje o tematyce żydowskiej i izraelskiej oraz produkcje zaangażowane, w których podejmowane są kwestie antysemityzmu, homofobii i innych przejawów wykluczenia.Ceremonię otwarcia tej wyjątkowej jubileuszowej odsłony festiwalu uświetni warszawska premiera filmu " Ukos światła " w reż. Wojciecha Szumowskiego . Pokaz odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN o godzinie 20:00. Partnerem pokazu otwarcia jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. W tym roku obchodzimy jeszcze jedną wyjątkowo ważną dla nas rocznicę – 10 lat temu Muzeum Polin stało się głównym partnerem Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej."UKOS ŚWIATŁA"Film jest opowieścią o odzyskiwaniu pamięci przez podhalańską społeczność zgromadzoną wokół Dariusza Popieli - kajakarza górskiego, zdobywcy medali mistrzostw Polski, Europy i świata, olimpijczyka oraz założyciela Fundacji Rodziny Popielów Centrum, inicjatora projektu "Ludzie, Nie Liczby". Grupa młodych ludzi nie zgadza się na to, by spełnił się hitlerowski zamiar zatarcia żydowskiej historii. Wspólnie prowadzą prace na starym, zapomnianym cmentarzu żydowskim w Czarnym Dunajcu.Po pokazie filmu odbędzie się spotkanie z bohaterem, reżyserem i producentem filmu.BOHATER FILMU DARIUSZ POPIELAUrodzony 27 lipca 1985 roku w Krakowie. Kajakarz górski, olimpijczyk, zdobywca medali mistrzostw Polski, Europy i świata. W 2018 roku założył Fundację Rodziny Popielów Centrum. Głównym celem Fundacji jest realizacja projektu "Ludzie, nie liczby".Laureat Nagrody im. Andrzeja Wajdy przyznawanej przez Fundację Kyoto-Kraków za wybitną działalność w duchu solidarności społecznej i wrażliwość na problemy mniejszości oraz Nagrody POLIN za pielęgnowanie pamięci o żydowskich sąsiadach i upamiętnienie ponad pięciu tysięcy ofiar Zagłady.w kinach: od 14 do 20 listopada (Warszawa: Muzeum Polin, Kino Kinogram i JCC Warszawa)online: od 21 do 30 (Vod Warszawa)W tym roku w Internecie pojawi się nasz jubileuszowy program specjalny "20 na 20", w którym prezentowane będą największe hity, jakie pojawiły się na naszych ekranach przez ostatnich 20 lat.WJFF 2022Poniżej prezentujemy tegoroczny program:Program: https://wjff.pl/pl/category/a-z/ Filmy konkursowe: https://wjff.pl/pl/category/konkurs/ Ceremonię otwarcia tej wyjątkowej jubileuszowej odsłony festiwalu uświetni warszawska premiera filmu " Ukos światła " w reż. Wojciecha Szumowskiego . Pokaz odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 14.11 o godzinie 20:00. Partnerem pokazu otwarcia jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. W tym roku obchodzimy jeszcze jedną wyjątkowo ważną dla nas rocznicę – 10 lat temu Muzeum Polin stało się głównym partnerem Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej.Kup bilet: https://www.bilety.polin.pl/rezerwacja/nienumerowane.html... Koncert Jubileuszowy – Muzyka z "Króla" – hitowego serialu Canal PlusZ okazji 20-lecia Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej "Kamera Dawida" przygotowaliśmy razem z Muzeum Polin i CANAL+ Polska wydarzenie specjalne: koncertMuzyka z serialu "Król"Koncert Atanasa ValkovaZapraszamy do Audytorium im. Jana Kulczyka w Muzeum Polin w sobotę 19 listopada o 20.30.Bilety: https://www.bilety.polin.pl/rezerwacja/numerowane.html... WJFF w KinogramieDwudziestolecie festiwalu będziemy obchodzili w wyjątkowym kinie w Fabryce Norblina – Kinogramie. Poza wspaniałymi projekcjami zaplanowaliśmy tam liczne wydarzenia specjalne, w tym dzień poświęcony izraelskiej kuchni.Bilety: https://kinogram.pl/strona-glowna/