Newsy Filmy Kolejni starzy znajomi w nowym "Strasznym filmie"
Filmy

Kolejni starzy znajomi w nowym "Strasznym filmie"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Straszny+film+6%22%3A+Cheri+Oteri+i+Chris+Elliott+do%C5%82%C4%85czaj%C4%85+do+obsady-163891
Kolejni starzy znajomi w nowym &quot;Strasznym filmie&quot;
Trwają prace nad szóstą odsłoną serii "Straszny film", która ma zadebiutować 12 czerwca 2026 roku. Do obsady dołączyły kolejne gwiazdy, w tym znani już fanom serii aktorzy.

Kto zagra w szóstym "Strasznym filmie"?



GettyImages-2239488774.jpg Getty Images © Amanda Edwards


W szykowanej przez Paramount Pictures produkcji zagrają Damon Wayans Jr., Kim Wayans oraz Heidi Gardner. Powrócą też Cheri Oteri i Chris ElliottOteri oglądaliśmy w pierwszej części cyklu, gdzie zagrała Gail Halstorm, parodię bohaterki granej w "Krzyku" przez Courteney Cox. Elliott wystąpił w drugiej i czwartej odslonie, wcielając się w dwie różne postaci. Na ten moment nie wiadomo, czy w szóstej części aktorzy ponownie zagrają tych samych bohaterów, co wcześniej. 

W nowym "Strasznym filmie" zobaczymy więcej weterarów w serii, wśród których będą Lochlyn Munro, Dave Sheridan, Jon Abrahams, Marlon Wayans, Shawn Wayans, Regina Hall i Anna Faris. Za reżyserię odpowiedzialny jest Michael Tiddes, który kręci film na podstawie scenariusza twórców cyklu - Marlona i Shawna Wayansów - i towarzyszącego im Ricka Alvareza

Pierwszy "Straszny film" trafił na ekrany ćwierć wieku temu. Pięć części realizowanych w latach 2000-2013 zarobiło na świecie niemal 900 mln dolarów. Założeniem serii jest parodiowanie popularnych horrorów, w tym wspomnianego "Krzyku". Co ciekawe, w 2026 roku zobaczymy nową odsłonę także tej franczyzy.

"Straszny film" - zwiastun



Powiązane artykuły Chris Elliott

Zobacz wszystkie artykuły

Scary Movie 6  (2026)

 Scary Movie 6

Straszny film  (2000)

 Straszny film

Straszny film 2  (2001)

 Straszny film 2

Straszny film 3  (2003)

 Straszny film 3

Najnowsze Newsy

Seriale

Sukces! "Heweliusz" jedną z najchętniej oglądanych produkcji na Netfliksie

Filmy

Colin Farrell w ekranizacji komiksu o komandosie, który został księdzem

Inne Filmy

Florence Pugh o zgubnym wpływie "Midsommar" na jej psychikę

Inne Filmy

Papież Leon XIV wybrał swoje ulubione filmy

6 komentarzy

Najnowsza powieść Sebastiana Fitzka

Filmy Multimedia

"Funny Games" wraca do kin. Zobacz nowy polski plakat

Filmy

"Mam parę uwag" #125: "Bugonia" – dobre kino czy słaby żart?