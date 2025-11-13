Kolejni starzy znajomi w nowym "Strasznym filmie"

Trwają prace nad szóstą odsłoną serii "Straszny film", która ma zadebiutować 12 czerwca 2026 roku. Do obsady dołączyły kolejne gwiazdy, w tym znani już fanom serii aktorzy.
Kto zagra w szóstym "Strasznym filmie"?
Getty Images © Amanda Edwards
W szykowanej przez Paramount Pictures produkcji zagrają Damon Wayans Jr.
, Kim Wayans
oraz Heidi Gardner
. Powrócą też Cheri Oteri
i Chris Elliott
. Oteri
oglądaliśmy w pierwszej części cyklu, gdzie zagrała Gail Halstorm, parodię bohaterki granej w "Krzyku" przez Courteney Cox. Elliott
wystąpił w drugiej i czwartej odslonie, wcielając się w dwie różne postaci. Na ten moment nie wiadomo, czy w szóstej części aktorzy ponownie zagrają tych samych bohaterów, co wcześniej.
W nowym "Strasznym filmie
" zobaczymy więcej weterarów w serii, wśród których będą Lochlyn Munro
, Dave Sheridan
, Jon Abrahams
, Marlon Wayans
, Shawn Wayans
, Regina Hall
i Anna Faris
. Za reżyserię odpowiedzialny jest Michael Tiddes
, który kręci film na podstawie scenariusza twórców cyklu - Marlona
i Shawna Wayansów
- i towarzyszącego im Ricka Alvareza
.
Pierwszy "Straszny film
" trafił na ekrany ćwierć wieku temu. Pięć części realizowanych w latach 2000-2013 zarobiło na świecie niemal 900 mln dolarów. Założeniem serii jest parodiowanie popularnych horrorów, w tym wspomnianego "Krzyku
". Co ciekawe, w 2026 roku zobaczymy nową odsłonę
także tej franczyzy.
"Straszny film" - zwiastun