Jeszcze jedna ekranizacja "Death Stranding". Tym razem jako serial anime dla Disney+

Jak pisaliśmy już na stronach Filmwebu, Hideo Kojima ogłosił jakiś czas temu rozpoczęcie prac nad dwoma filmami inspirowanymi grą "Death Stranding". Jak się okazuje, na tym nie koniec. Właśnie z Hongkongu dotarły do nas wieści o serialu anime, który powstanie dla Disney+. Projekt nosi tytuł "Death Stranding Isolations".

Serialowe "Death Stranding". Co już wiemy?



Serial powstaje jako exclusive na platformę Disney+. Jednak fani gry muszą uzbroić się w cierpliwość. Premiera planowana jest bowiem dopiero na rok 2027.


"Death Stranding Isolations" nie będzie adaptacją gry, a nową historią rozgrywającą się w tym samym świecie. Znany z gry Sam Bridges będzie spoiwem łączącym poszczególne wątki, wśród których są: historia starca szukającego własnego sposobu na wybawienie, wojowniczki, która chce stworzyć świat oparty na ciągłej walce, chłopca, który pielęgnuje urazę do Bridgesa oraz dziewczynki, która zaakceptowała samotność.

Reżyserem serialu będzie Takayuki Sano. To jego debiut w tej roli. Jako animator pracował przy tak głośnych tytułach jak: "Jujutsu Kaisen 0: The Movie" czy "Dragon Ball Z: Kami to Kami".

4 komentarze
2 komentarze
2 komentarze