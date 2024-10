24. Międzynarodowy Festiwal WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie już za miesiąc

Trzy filmy z bogatego programu tegorocznego festiwalu trafią do Warszawy prosto z Wenecji:

Z kolei w Zielonym Konkursie będzie można zobaczyć:

Filmy o Ukrainie na WATCH DOCS

: najnowszy film legendy amerykańskiego kina – Errola Morrisa (Oscar 2004) Wanga Binga , najsłynniejsze obecnie chińskiego autora dokumentu, którego niepowtarzalny styl znalazł uznanie krytyki na całym świeciew reżyserii Marie Rosier – portret feministycznej ikony elektro-punka.– nowy film Luca Jacqueta – sequel oscarowego " Marszu pingwinów " z 2016 roku, czyli oszałamiający wizualnie zapis powrotu reżysera na biegun– hipnotyczny brazylijski obraz– obfitujący w transowe rytuały zapis zmagań amazońskich szamanów z drapieżną cywilizacją białego człowieka (premiera na tegorocznym festiwalu w Cannes)Poza konkursem pojawi się palestyński kandydat do Oscara –– kolektywny, hybrydowy obraz ukazujący od wewnątrz sytuację w Strefie Gazy (premiera na Toronto International Film Festival).Wyjątkową gratką będzie prapremiera nowego dokumentu ulubieńca festiwalowej publiczności Radu Jude Ten film znalazł się w sekcji Dokument Wielkiego Formatu, poświęconej w tym roku Rumunii. Zobaczymy tam również unikalny, pod każdym względem, dokument, którego operatorem był Wadim Jusow (autor zdjęć do " Solaris Tarkowskiego ), nakręcony… w Kosmosie:Od kilku lat jednym z wiodących tematów WATCH DOCS jest wojna w Ukrainie. Nie inaczej będzie w tym roku. Zobaczymy:– pierwszy eksperymentalny obraz poświęcony wojnie, w którym dźwięk odgrywa równie ważną rolę jak obraz:w reż. Oksany Karpovych (premiera: Berlinale) Adeliny Borets to anarchiczna komedia czasów wojny, śledząca na przestrzeni lat losy mocno nietypowej rodziny zamieszkującej jedyną w swoim rodzaju oazę pośród kijowskich blokowiskto bezlitosna wiwisekcja propagandowego rosyjskiego kina, które karmiło poddanych Putina pogardą i nienawiścią do wszystkich, którzy próbowali wyrwać się z orbity Kremla.– wstrząsającybez cenzury ukazuje kulisy pracy fotoreportera, z narażeniem życia polującego na idealny kadr, który stanie się symbolem tej okrutnej wojnyOdfilmybędzie można oglądać w warszawskich kinach Muranów, Kinoteka i KINOMUZEUM w Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz na platformie mojeekino.pl 2 grudnia bezpłatna kolekcja specjalna wybranych najlepszych filmów z ostatnich lat trafi na player.pl W programie znalazły się również: Konkurs Główny, Konkurs Nowe Filmy Polskie, Zielony Konkurs, Chcę zobaczyć, Na krótko, Światy rozszerzone oraz Pokazy szkolne.