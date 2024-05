3. KSF YOUTH CAMERA już wkrótce w Krakowie!

To wydarzenie stanowi wyjątkową platformę dla najmłodszych twórców filmowych, gdzie ich kreatywność i pasja mogą zabłysnąć na wielkim ekranie. Celem Przeglądu jest promowanie kultury filmowej dzieci i młodzieży oraz docenienie ich pierwszych produkcji filmowych.Podczas tegorocznej edycji zobaczymy niezwykłe dzieła stworzone przez utalentowane dzieci oraz młodzież z całej Polski. Od poruszających eksperymentów filmowych po pełne akcji filmy przygodowe, komedie, zagadki kryminalne a nawet sci-fi. Przegląd oferuje bogactwo różnorodności i inspiracji.Warto zanotować w kalendarzu dwie ważne godziny:● 14:00 Prezentacja filmów dzieci do 13 lat - zapraszamy na podróż przez wyobraźnię najmłodszych twórców, którzy przygotowali dla nas swoje pierwsze filmowe opowieści.● 15:40 Przewidziany jest pokaz filmów młodzieży +14 - emocjonujące produkcje młodych talentów, które poruszają tematykę z perspektywy dorastającej młodzieży.Nie zapomnijcie dołączyć do nas na ten niezwykły przegląd filmowym, pełen niespodzianek, emocji i odkryć! To wydarzenie, którego nie możesz przegapić!Więcej szczegółów na stronie: http://ksfilm.pl/3-ksf-youth-camera/ Obowiązują bezpłatne ZAPISY: https://app.evenea.pl/event/ksfyouthcamera/