31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima 2024

Spośród prawie 3 tysięcy filmów, powstałych w przeciągu ostatnich dwóch lat, komisje selekcyjne wybrały te najlepsze. Będzie je można zobaczyć w trzech sekcjach konkursowych: najlepsze krótkometrażowe filmy fabularne i dokumentalne ze szkół filmowych i artystycznych całego świata przedstawi konkurs ETIUDA, w konkursie ANIMA zobaczymy najciekawsze animacje profesjonalne, studenckie i niezależne z całego świata, a w konkursie ANIMA.PL zmierzą się rodzime, krótkometrażowe filmy animowane. Pokazy konkursowe odbędą się w salach kinowych oraz na VOD.Festiwal rozpoczniemy pokazem łotewskiego kandydata do Oskara – animacją " Flow Gintsa Zilbalodisa . W trakcie tegorocznej edycji gościć będziemy wspaniałych artystów. Reżyser i producent Peter Lord , założyciel legendarnej, brytyjskiej wytwórni Aardman, a więc matecznika tak kultowych postaci animacji plastelinowej jak Wallace i Gromit czy Baranek Shaun, poprowadzi swój masterclass i zaprezentuje film " Piraci! ". Nominowana do Oscara czeska animatorka Michaela Pavlátová wyróżniona zostanie nagrodą dla artysty łączącego pracę twórczą z działalnością pedagogiczną i przedstawi retrospektywę filmów zarówno swoich, jak i swych uczniów.W ramach cyklu Autoportrety twórców animacji swój warsztat animatorski i metody pracy twórczej zaprezentują Szwedka Niki Lindroth von Bahr , nagrodzona m.in. kryształem dla najlepszej animacji krótkometrażowej festiwalu Annecy 2017, a także niemiecki twórca Volker Schlecht , którego ostatni film animowany " The Waiting " wyświetlany był na festiwalu Berlinale oraz w Cannes.W trakcie festiwalu zaprezentujemy także film Wima Wendersa , zrealizowany w roku 2023 – " Anselm ". Pokazowi będzie towarzyszyć spotkanie z członkami ekipy filmowej Wendersa, którzy poprowadzą także praktyczne warsztaty color grading w Krakowskim Parku Technologicznym.Sekcję pozakonkursową wypełnią m.in. najlepsze animacje rumuńskie w wyborze festiwalu Animest, animacja kobieca z krajów wyszehradzkich oraz najnowsze animowane filmy pełnometrażowe, m.in.: " Kék Pelikan ", reż. László Csaki , "Rock Bottom", reż. Maria Trenor Zbigniew Czapla czy "When Adam Changes", reż. Joël Vaudreuil Dwa wieczory w luźniejszym tonie zaproponują nasze partnerskie festiwale: austriacki Ars Electronica oraz Stuttgart International Festival of Animated Film. W ramach wydarzeń specjalnych odbędą się także wystawy prac Niki Lindroth von Bahr, Volkera Schlechta oraz Jacka Złoczowskiego i Wioli Sowy – będzie je można zwiedzać w Galerii ASP.Blok wydarzeń branżowych pod szyldem Creative Lab E&A obejmować będzie warsztaty scenariuszowe, warsztaty poświęcone wirtualnej rzeczywistości (z Iwoną Pomianowską i Pedro Harresem), animacji przedmiotowej (Niki Lindroth von Bahr) oraz warsztat krytyki animacji (Nancy Denney-Phelps). W ramach seminariów pochylimy się nad zagadnieniem stereoskopowego przetwarzania obrazu (Wiola Sowa) oraz nad rolą sztucznej inteligencji w produkcji filmowej (Grzegorz Wacławek). A ponadto: promocje książek na temat animacji, Talent market dla studentów i absolwentów uczelni artystycznych i filmowych, strefa Case studies prezentująca kolejne etapy powstawania filmów oraz strefa Work in progress poświęcona najciekawszym projektom będącym w fazie realizacji.Zapraszamy na październikowy tydzień z niepowtarzalną twórczością filmową.