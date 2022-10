38. WFF: Za tydzień rusza stacjonarna przedsprzedaż biletów

Od 10.10 bilety na 38. WFF będzie można kupić w kinie Atlantic oraz w kasach Multikina Złote Tarasy.Przedsprzedaż biletów na 38. WFF online trwa. Są do nabycia:- na stronie www.wff.pl - w aplikacji mobilnej oraz na stronie Going- na stronie Empik bilety.38. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, organizowany przez Warszawską Fundację Filmową, jest wspierany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.Organizatorem Konkursu Ukraińskiego jest Odesa International Film Festival.Kina festiwalowe to Atlantic i Multikino Złote Tarasy.