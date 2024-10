WFF 2024: Umarli gwiazdorzy bawią się w najlepsze? Przeczytajcie naszą recenzję

***

recenzja filmu "Stowarzyszenie umarłych gwiazdorów", reż. John Hsu

fabuła i zwiastun filmu "Stowarzyszenie umarłych gwiazdorów"

Fragment naszej recenzji znajdziecie poniżej, a całą można przeczytać POD LINKIEM TUTAJ autor: Maciej Satora Johna Hsu pamiętam jeszcze z krótkiego metrażu " Twoja duchowa świątynia jest do bani ". Kręcony w technologii VR short wyróżniał się przede wszystkim chwytliwym tytułem; jego "rzeczywistość poszerzona" ograniczała się do dwóch niezależnych przestrzeni akcji, między którymi widz musiał przeskakiwać szybkimi skrętami szyi. W cenie biletu nie było wejściówki na masaż, pamiętam to rozczarowanie, bo uczucie narracyjnego odrętwienia nie chciało wyjść z karku jeszcze jakiś czas po seansie. Na szczęście dla Hsu , zafascynowani nowymi technologiami producenci musieli być innego zdania – raptem dwa lata później zaangażowali młodego reżysera do przeniesienia na ekran " Detention ", tajwańskiego klasyka spod znaku myszki i klawiatury. Klasyczna opowieść filmowa zaadaptowana na język VR-u podmieniona została więc przez zaadaptowanie gry wideo na język klasycznej opowieści filmowej. Czasem jak nie idzie, to trzeba odwrotnie; zmiana kierunku wektora odpłaciła się Hsu box-office'ową sensacją. Film w kraju okazał się niespodziewanie jedną z najlepiej zarabiających produkcji dekady, przy okazji zdobywając też 12 nominacji do wschodnioazjatyckich Golden Horse Awards, wygrywając nagrody w 5 kategoriach. Dwa filmy, dwa lata, a zmieniło się tak jakby wszystko. Pięknie się czasem to życie toczy.Tym ciekawszy jestem, co jeszcze zdoła się w życiu Johna Hsu zmienić po premierze " Stowarzyszenia umarłych gwiazdorów ", filmu pozornie odcinającego się zarówno od technologicznej zajawki " Twojej duchowej świątyni… ", jak i społeczno-politycznej mocy " Detention ", egzorcyzmującej horrorową poetyką traumę po tajwańskim Białym Terrorze (najdłuższym stanie wojennym, jaki widziała ta planeta). Choć Hsu trzyma się opowieści o duchach, w podjętym gatunku interesuje się wyłącznie tym, co tradycyjnie leży poza jego ramami – pulsującym komediowym potencjałem i grozą leżącą w niezbadanej przyszłości.Rzeczywistość " Stowarzyszenia… " to bowiem zaświaty wprost z marzeń możnych doczesności, lepka od ektoplazmy studyjna scena dla telewizji śniadaniowych, rozdań nagród, wystawnych gal i bankietów. Parcie na szkło jest tym silniejsze, że brutalnie egzystencjalne – ikony straszeń i opętań swoją działalnością zapewniają sobie nieśmiertelność w świetle fleszy, gdy ci zapomniani dosłownie na zawsze rozpuszczają się w niebycie. Stawka najwyższa z możliwych stale nasyca rynek konkurencją i wielozadaniowością branży. Obok aktywnie straszących gwiazd, zdobywających kolejne wyróżnienia dla zjaw roku, świat Hsu zapełniają też gildie i menadżerowie, aktorscy trenerzy i specjaliści od efektów specjalnych, pośrednicy, dziennikarze i krytycy; słowem, wszyscy ci nieumarli, którzy każdego dnia próbują z biznesu wycisnąć swoją szansę na przetrwanie w wieczności. Fabuła lewituje sobie tutaj dwutorowo, naprzemiennie skacząc pomiędzy wątkiem wycofanego beztalencia, desperacko próbującego uniknąć dezintegracji ( Gingle Wang ) a narastającym konfliktem między utytułowaną diwą trwogi ( Sandrine Pinna ) i jej zbuntowaną protegowaną ( Yi Ti Yao ), która dostrzega biznesową okazję w straszeniu przez Internet.Zjawa świeżo zmarłej młodej dziewczyny próbuje zaistnieć w pośmiertnym showbiznesie. Bo duchy też mają kariery, rywalizują o kliki, walczą o wysokie współczynniki straszenia, a także bez skrupułów podkładają sobie świnie.