Święto Kina w Sercu Stolicy. Jubileuszowy 40. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Zespół programowy festiwalu miał wyjątkowo trudne zadanie – z ponad 5 000 zgłoszonych filmów wybrać te, które najlepiej odpowiadają różnorodnym gustom widzów. W programie znalazło sięoraz. Festiwal wyróżni się aż. Do tego zaprezentowane zostanąJak podkreśla, dyrektor programowy WFF, w tym roku festiwal postawił na różnorodność gatunkową i debiuty:W ramach sekcji konkursowych zaprezentowanych zostanie łącznie 94 filmów, w tym w Konkursie Międzynarodowym 15 produkcji. Wśród nich znajdują się m.in. światowa premiera filmu " Najeźdźcy " w reżyserii Teodory Any Mihai oraz europejska premiera "Końca lata" Danisa Tanovicia . W jury Konkursu Międzynarodowego zasiądą m.in. chorwacki reżyser, polska reżyserkaoraz producentkaz Rumunii.Dyrektor Kolanowski podkreślaFestiwal otworzy długo wyczekiwany filmw reżyserii Xawerego Żuławskiego . Ta polska produkcja opowie historię Jerzego Kuleja – legendy polskiego boksu, który jako jedyny zdobył dwa złote medale olimpijskie, oraz jego burzliwego małżeństwa z Heleną. Festiwal zakończy światowa premiera filmu– produkcja Teodory Any Mihai podejmuje temat globalizacji i związanych z nią konfliktów międzykulturowych.WFF to nie tylko seanse filmowe:– mówi Gustaw Kolanowski.Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy to jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Dla wielu twórców stanowi trampolinę do międzynarodowego sukcesu, a dla widzów – unikalną szansę na poznanie najnowszych, ambitnych produkcji z całego świata.To doskonała okazja, by wspólnie świętować światowe kino na najwyższym poziomie. Więcej o 40. Warszawskim Festiwalu Filmowym na www.wff.pl