39. WFF. Znamy listę laureatów. Sprawdźcie, gdzie zobaczyć nagrodzone filmy

Konkurs Międzynarodowy

Konkurs Creme de la creme

Konkurs Wolny Duch

Konkurs Filmów Dokumentalnych

Konkurs 1-2

Konkurs Filmów Krótkometrażowych

Pozostałe nagrody

Warszawskie Grand Prix obejmuje nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 zł ufundowaną przez Prezydenta m.st. Warszawy.Uzasadnienie Jury: Wzruszająca i delikatna, uniwersalna i osobista kinematograficzna podróż w głąb ludzkiej duszy.Uzasadnienie Jury: Za odwagę zagłębienia się w ekstremalny, a zarazem piękny sposób w szeroko eksplorowany gatunek i skuteczne znalezienie sposobu na ukazanie ważnych, wrażliwych i istotnych aspektów kondycji ludzkiej.Uzasadnienie Jury: Za emocjonalny i poetycki obraz wewnętrznego świata dwojga nastolatków we współczesnej rzeczywistości Europy Wschodniej.Uzasadnienie Jury: Za przejmujący obraz okrucieństwa człowieka wobec innego, które objawia się różnymi formami przemocy i prowadzi do rasizmu, nacjonalizmu i ludobójstwa.Naszą recenzję filmu przeczytacie TUTAJ Uzasadnienie Jury: Za pełną empatii opowieść o losie osiłka w świecie ludzi, która uczy nas szacunku dla innych istot, naszych współlokatorów na ziemi.Naszą recenzję filmu przeczytacie TUTAJ Uzasadnienie Jury: Za wyśmienity kunszt filmowca, który okiełznał ujmujący świat przygody, przyjaźni i diabelskiego uroku, przypominając, co potrafi film. I za wyniesienie młodych talentów na poziom dojrzałych partnerów w zbrodni.Naszą recenzję filmu przeczytacie TUTAJ Uzasadnienie Jury: Dla odważnych filmowców za sugestywny, filmowy, wizualnie poetycki język filmowy i czułe ludzkie spojrzenie na życie cywilów, a zwłaszcza dzieci w czasie wojny.Naszą recenzję filmu przeczytacie TUTAJ Film może się ubiegać o Oscara, ponieważ Konkurs Krótkometrażowy na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym jest uznawany przez Amerykańską Akademię Filmową.Film może się ubiegać o Oscara, ponieważ Konkurs Krótkometrażowy na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym jest uznawany przez Amerykańską Akademię Filmową.Film może się ubiegać o Oscara, ponieważ Konkurs Krótkometrażowy na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym jest uznawany przez Amerykańską Akademię Filmową.Film może się ubiegać o Oscara, ponieważ Konkurs Krótkometrażowy na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym jest uznawany przez Amerykańską Akademię Filmową.Film może się ubiegać o Oscara, ponieważ Konkurs Krótkometrażowy na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym jest uznawany przez Amerykańską Akademię Filmową.Film może się ubiegać o Oscara, ponieważ Konkurs Krótkometrażowy na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym jest uznawany przez Amerykańską Akademię Filmową.Uzasadnienie jury: Za mądrą transfigurację prawdziwej sprawy dotyczącej edukacji w kierunku wolności jednostki oraz za umiejętne wykorzystanie podtematów, wymowną mise-en-scène, przykuwające uwagę zdjęcia i imponujące aktorstwo.Uzasadnienie Jury: Za minimalistyczną i żywą oprawę wizualną, subtelną, ale mocną grę aktorską, realistyczne przedstawienie konserwatywnego absurdu i emocjonalne podkreślenie znaczenia mówienia głośno.Uzasadnienie Jury: Film opowiada o matczynej miłości, trudnościach pokoleniowych, komunikacji, pracy w żałobie i wspólnym odnajdywaniu się w trudnym otoczeniu.W niedzielę 15 października można obejrzeć nagrodzone filmy. Plan projekcji znajdziecie TUTAJ