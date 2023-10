39. WFF: Filmy, których nie możecie przegapić

Tę edycję Warszawskiego Festiwalu Filmowego otworzy nowy film Andrzeja Jakimowskiego , " Uśmiech losu ". Twórca takich tytułów jak " Zmruż oczy ", " Sztuczki " czy " Imagine " zabiera nas tym razem na odległą grecką wyspę. Głównym bohaterem jest Andrzej ( Mateusz Kościukiewicz ), fotografik ze Śląska, który przybywa, żeby sprzedać odziedziczoną po wuju działkę. Najpierw musi jednak uregulować dług, na spłacenie którego go nie stać. Utyka więc w dolinie i... zakochuje się w lokalnej dziewczynie. Nadciągające wydarzenia zmuszą go do postawienia sobie pytania o to, co jest ważne w życiu. U boku Kościukiewicza występują Themis Panou oraz Ifigeneia Tzola . "Uśmiech losu" to historia o poszukiwaniu swojego miejsca na Ziemi, opowiedziana z czułością i dyskretnym poczuciem humoru, osadzona w malowniczej śródziemnomorskiej scenerii.