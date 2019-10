5. Warsaw Korean Film Festival: Retrospektywa Lee Chang-donga

Dramaty ludzkie przepełnione emocjami. Uwikłane w małe i duże historie. Nagradzane na całym świecie kino Lee Chang-donga jest głęboko humanistyczne i niezwykle przejmujące. Retrospektywa filmów tego reżysera odbędzie się 24–29 października w Kinotece w ramach corocznego przeglądu najlepszych filmów kinematografii południowokoreańskiej podczas 5. Warszawskiego Festiwalu Filmów Koreańskich.Choć Lee Chang‑dong jest artystą niespiesznym – w ciągu 21 lat stworzył jedynie 6 filmów – jego niezwykle subtelny, precyzyjny i intymny język filmowy zdobył uznanie jurorów najważniejszych festiwali oraz krytyki filmowej na całym świecie.otrzymała w Wenecji nagrodę specjalną za reżyserię, nagrodę FIPRESCI, a także Nagrodę im. Marcello Mastroianniego . Na festiwalu w Canneszostała nagrodzona za najlepszy scenariusz, otrzymała też Nagrodę Jury Ekumenicznego, natomiast Płomienie wyróżnione zostały w Cannes przez krytyków zrzeszonych w FIPRESCI. Za sprawą zeszłorocznych Lee Chang-dong został też pierwszym koreańskim reżyserem, który dostał się na skróconą listę kandydatów do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny.Odbywający się w ramach 5. Warsaw Korean Film Festival przegląd filmów Lee Chang-donga będzie pierwszą retrospektywą reżysera nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach przeglądu warszawska publiczność będzie miała okazję zobaczyć(1999),(2002),(2007) i(2010). Lee Chang-dong jest zarówno reżyserem, jak i autorem scenariusza wszystkich tych filmów. Artysta jest również pisarzem. W latach 2003-2004 był Ministrem Kultury w Korei Południowej.Filmy Lee Chang-donga wypełniają postacie z marginalizowanych grup społecznych; ludzie, którzy wypadli z szaleńczego wyścigu współczesności. Zagubieni w świecie, toczą swoją, często zaciętą walkę o życie, o godność, przemierzając najciemniejsze zaułki losu. Wsamobójca, pogruchotany przez historię własną i kraju, mierzy się ze swoją przeszłością. Wwyrzuceni poza społeczną przestrzeń akceptacji główni bohaterowie walczą o prawo do miłości. W Sekretnym świetle zdruzgotana kolejną tragedią kobieta szuka sensu i wsparcia w religii. Bohaterkazmaga się z kolei z utratą pamięci i bezsilnością wobec rzeczywistości. Lee Chang-dong kreśli portrety swoich bohaterów subtelnymi muśnięciami filmowego pędzla. Z niezwykłą delikatnością tka ich historie, w niepowtarzalny sposób łącząc kameralność z dużym nasyceniem emocjonalnym. Jego obrazy wstrząsają widzem, jednocześnie przepełniając go czułością. To właśnie owo humanistyczne i intymne zarazem podejście do postaci przemawia do widzów na całym świecie.Gościem specjalnym retrospektywy filmów Lee Chang-donga oraz 5. Warsaw Korean Film Festival będzie Kim Young-jin – jeden z najważniejszych krytyków filmowych z Korei Południowej. Kim Young-jin jest autorem książek o kinie koreańskim i jego twórcach (m.in. książki o Lee Chang-dongu ), wykłada na Uniwersytecie Myongji w Seulu, a także pracuje jako główny selekcjoner na prestiżowym Jeonju Film Festival w Korei. W ramach Festiwaluo godziniew Kinotece odbędzie się spotkanie z Kim Young-jinem poświęcone kinu Lee Chang-donga . Rozmowę poprowadzi Miłosz Stelmach – krytyk filmowy, redaktor naczelny czasopisma Ekrany.odbędzie się w dniachw Kinotece.Sprzedaż biletów (możliwa również w kasie Kinoteki): http://kinoteka.pl/wydarzenia/news,549,5-warsaw-korean-film-festival Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/488568935322316/