Aż sześć kultowych produkcji w czerwcu w Multikinie!

Już 6 czerwca na ekrany zawita " Ballerina ", film osadzony w uniwersum Johna Wicka. Fani tego świata mogą spodziewać się dynamicznej akcji, charakterystycznego klimatu i bohaterki, która nie cofnie się przed niczym. Kolejne emocje przyjdą wraz z " Fenickim układem " – intrygującą produkcją pełną tajemnic i spisków.Miłośnicy animacji i rodzinnych przygód będą mogli cieszyć się premierą " Jak wytresować smoka " 13 czerwca. Ta kultowa historia powraca, zapewniając nostalgiczne przeżycia i nowe przygody. W tym samym tygodniu na ekranach zadebiutują także " Rytuał ", " Że co? Że jak? " oraz " Materialiści ".Dla fanów mocnych wrażeń 20 czerwca na wielkim ekranie pojawi się długo wyczekiwane " 28 lat później ", kontynuacja kultowej serii, która z pewnością dostarczy solidnej dawki adrenaliny. Nie zabraknie także " Elio ", wyjątkowej animacji od studia Pixar.Z kolei koniec miesiąca to premierowe hity dla miłośników horrorów i widowiskowej akcji. 27 czerwca do kin trafi " M3GAN 2.0. ", kontynuacja przerażającej historii inteligentnej lalki, oraz " F1 " zapewniający kinomanom emocje prosto z toru wyścigowego.Czerwiec w Multikinie to prawdziwa uczta dla fanów kina – od intensywnych emocji, przez magiczne światy, aż po trzymające w napięciu thrillery. Nie przegap tych premier!Który z tych filmów najbardziej Cię interesuje?