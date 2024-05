Abbie Cornish jak celebrytka Anna Nicole Smith

Kulisy śmierci Anny Nicole Smith

to historia lekarza Sandeepa Kapoora, które życie wywróciło się do góry nogami, gdy został wplątany w śmierć celebrytki, modelki i aktorki Anny Nicole Smith . Obraz ma być studium tabloidowej kultury początku XXI wieku.Fabuła oparta została na opublikowanych wspomnieniach Kapoora. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Thane Economou Angaż do głównej roli dostał już wcześniej Kal Penn Abbie Cornish wcieli się w postać Smith. W obsadzie jest również Linda Hamilton (" Resident Alien ") jako prawniczka i opoka Kapoora Ellyn Garafalo.