Abbie Cornish w thrillerze scenarzysty "Klątwy"

Getty Images © Gregg DeGuire



) zagra główną rolę w thrillerzeTo historia amerykańskiej rodziny, która podróżuje śladami przodków do Irlandii. Na miejscu poznają dalekich krewnych i zapraszają ich do Ameryki. Okazuje się jednak, że familia skrywa przerażający sekret, a do domu wraca z nimi coś jeszcze.Scenarzystą jest autor remake'u japońskiej Stephen Susco . Za kamerą stanie Craig Goodwill ). Zdjęcia ruszają w lutym - będą kręcone w Toronto, Irlandii i RPA.