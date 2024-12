Amazon MGM Studios zekranizuje powieść autora Jamesa Bonda

"Nasz cudowny samochodzik" - co wiemy?

Getty Images © Silver Screen Collection

"Nasz cudowny samochodzik" - o czym jest?

Zobacz zwiastun filmu "Nie czas umierać"

Dziennikarze podkreślają, że film jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, bez choćby wzmianki na temat twórców czy aktorów związanych z projektem. Zdaniem Variety, dyrektorzy zarządzający są właśnie w trakcie spotkań z potencjalnymi scenarzystami i reżyserami, którzy mogli by chwycić za kierownicę "Samochodziku".Warto przypomnieć, że oryginalny " Nasz cudowny samochodzik " to familijno-przygodowy musical, stworzony na podstawie książki dla dzieci autorstwa twórcy Jamesa Bonda Iana Fleminga . Projekt będzie kontynuacją współpracy Amazon MGM Studios i Eon Producions, które wspólnie przeniosło na ekran każdy z dotychczasowych filmów o Agencie 007.Przypomnijmy, że w oryginalnym " Naszym cudownym samochodziku Dick Van Dyke wciela się w postać ekscentrycznego wynalazcy Caractacusa Pottsa, który konstruuje niezwykły samochód zwany Chitty Chitty Bang Bang. Nie tylko jeździ - ale także lata i pływa - kiedy wprowadza naukowca, jego dwójkę dzieci oraz piękną przyjaciółkę, Truly Scrumptious ( Sally Ann Howes ), w magiczny świat piratów, zamczysk i przygód. Tam nasi bohaterowie spotykają całą rzeszę niezapomnianych postaci, włączając Barona Vulgarii Bombursta ( Gert Fröbe ), jego grymaśną żonę ( Anna Quayle ), sympatycznego twórcę zabawek ( Benny Hill ) oraz złego łowcę dzieci ( Robert Helpmann ). Obchodząc swoje 30-te urodziny, Chitty Chitty Bang Bang nigdy nie wyglądał i nie działał lepiej niż teraz.