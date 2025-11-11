Animowana seksbomba podbije kina? Gary K. Wolf pracuje nad filmem o Jessice Rabbit

Jessica Rabbit, będąca bez wątpienia jedną z najponętniejszych bohaterek świata animacji, wkrótce może rozpalić kinomanów na całym świecie. Twórca postaci ujawnił, że pracuje nad filmem o jej przygodach.
Animowana seksbomba dostanie swój film?
W rozmowie z ImNotBad – portalem poświęconym Jessice Rabbit
– Gary K. Wolf
, autor książki "Who Censored Roger Rabbit?", która posłużyła jako pierwowzór filmu "Kto wrobił Królika Rogera?
", podzielił się radosną nowiną: odzyskał od Disneya prawa do swojej własności intelektualnej. Co zamierza z nią zrobić? Własne filmowe adaptacje. Jednym z projektów, podobno na dość zaawansowanym etapie rozwoju, jest aktorski film o przygodach Jessiki Rabbit – ponętnej żony Rogera
– który powstaje na podstawie wydanej w 2022 roku książki "Jessica Rabbit: XERIOUS Business".
Wiadomo też, że Disney wciąż jest w posiadaniu scenariusza sequela "Kto wrobił Królika Rogera?
". Jego istnienie potwierdził niegdyś Robert Zemeckis
, reżyser wątpi jednak, by projekt miał dostać zielone światło. Goszcząc w podcaście Happy Sad Confused, powiedział: Dzisiejszy Disney nie zrobiłby dziś "Królika Rogera". Nie mogą zrobić filmu z Jessicą. WIęc scenariusz sequela, który napisali Peter Seaman i Jeffrey Price, mimo że jest bardzo dobry, nigdy nie ujrzy światła dziennego. Spójrzcie tylko, co zrobili Jessice w parku rozrywki – zasłonili ją trenczem.
