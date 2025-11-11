Newsy Filmy Z kim Danny Ocean zmierzy się w "Ocean's 14"? Wraca stary znajomy
Filmy

Z kim Danny Ocean zmierzy się w "Ocean's 14"? Wraca stary znajomy

World of Reel
Z kim Danny Ocean zmierzy się w &quot;Ocean's 14&quot;? Wraca stary znajomy
Warner Bros. przygotowuje się do produkcji "Ocean's 14". Właśnie dowiedzieliśmy się, że Danny Ocean i jego ekipa spotkają starego znajomego.

Andy Garcia w "Ocean's 14"


W rozmowie z The Wrap Andy Garcia potwierdził, że wróci do roli Terry'ego Benedicta – wpływowego właściciela kasyna i arcywroga Danny'ego Oceana. Aktor wcielił się w tę postać w "Ocean's Eleven: Ryzykownej grze" oraz kolejnych odsłonach cyklu ("Ocean's Twelve: Dogrywce" i "Ocean's 13"). Początek prac na planie zaplanowano na przyszły rok. Za sterami produkcji stanie David Leitch, który zastąpił związanego z serią Stevena Soderbergha. Wcześniej potwierdzono udział George'a Clooneya, Brada Pitta, Matta DamonaDona Cheadle'a i Julii Roberts

Andy Garcia i Carl Reiner w filmie "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra"

Najważniejsze role Andy'ego Garcii


Andy Garcia najlepiej znany jest z ról w "Nietykalnych" Briana De Palmy, "Ojcu chrzestnym IIIFrancisa Forda Coppoli oraz "Ocean's Eleven: Ryzykownej grze" i jej kontynuacjach. W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Czarny deszcz", "Przypadkowy bohater", "Kiedy mężczyzna kocha kobietę", "Rzeczy, które robisz w Denver, będąc martwym", "Cristiada", "Udając gliniarzy", "Pasażerowie", "Geostorm", "Mamma Mia! Here We Go Again" czy "Przemytnik". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w thrillerze "Jeden gniewny człowiek", zrealizowanym dla Netfliksa dramacie "Recepta na szczęście" oraz serialu "Landman: Negocjator".

Zobacz zwiastun "Ocean's 13"


Film "Ocean's 13" trafił na ekrany w 2007 roku. Danny Ocean i jego ekipa rzucili w nim wyzwanie Willy'emu Bankowi (Al Pacino) – bezwzględnemu właścicielowi sieci kasyn i hoteli. Przypominamy zwiastun: 


Ocean's 14  (2027)

 Ocean's 14

