Z kim Danny Ocean zmierzy się w "Ocean's 14"? Wraca stary znajomy

Warner Bros. przygotowuje się do produkcji "Ocean's 14". Właśnie dowiedzieliśmy się, że Danny Ocean i jego ekipa spotkają starego znajomego.
Andy Garcia w "Ocean's 14"
W rozmowie z The Wrap Andy Garcia
potwierdził, że wróci do roli Terry'ego Benedicta – wpływowego właściciela kasyna i arcywroga Danny'ego Oceana. Aktor wcielił się w tę postać w "Ocean's Eleven: Ryzykownej grze
" oraz kolejnych odsłonach cyklu ("Ocean's Twelve: Dogrywce
" i "Ocean's 13
"). Początek prac na planie zaplanowano na przyszły rok. Za sterami produkcji stanie David Leitch
, który zastąpił związanego z serią Stevena Soderbergha
. Wcześniej potwierdzono udział George'a Clooneya
, Brada Pitta
, Matta Damona
, Dona Cheadle'a
i Julii Roberts
.
Andy Garcia i Carl Reiner w filmie "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra"
Najważniejsze role Andy'ego GarciiAndy Garcia
najlepiej znany jest z ról w "Nietykalnych
" Briana De Palmy,
"Ojcu chrzestnym III
" Francisa Forda Coppoli
oraz "Ocean's Eleven: Ryzykownej grze
" i jej kontynuacjach. W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Czarny deszcz
", "Przypadkowy bohater
", "Kiedy mężczyzna kocha kobietę
", "Rzeczy, które robisz w Denver, będąc martwym
", "Cristiada
", "Udając gliniarzy
", "Pasażerowie
", "Geostorm
", "Mamma Mia! Here We Go Again
" czy "Przemytnik". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w thrillerze "Jeden gniewny człowiek
", zrealizowanym dla Netfliksa dramacie "Recepta na szczęście
" oraz serialu "Landman: Negocjator
".
Zobacz zwiastun "Ocean's 13"
Film "Ocean's 13
" trafił na ekrany w 2007 roku. Danny Ocean i jego ekipa rzucili w nim wyzwanie Willy'emu Bankowi (Al Pacino
) – bezwzględnemu właścicielowi sieci kasyn i hoteli. Przypominamy zwiastun: