Czy Morgan Freeman myśli o emeryturze? "Mam apetyt na więcej"

Morgan Freeman jako aktor osiągnął już chyba wszystko: ma na koncie najważniejsze nagrody w branży oraz występy w produkcjach uznawanych dziś za kultowe ("Skazani na Shawshank", "Siedem"). Mimo to jego imponująca filmografia stale się powiększa. W jednym z ostatnich wywiadów powiedział, czy myśli o emeryturze.

Morgan Freeman o emeryturze


W rozmowie z The Guardian Freeman przyznał, że zdarza mu się myśleć o emeryturze. Póki co nie wydaje się jednak, aby miał zrezygnować z aktorstwa:

Bywa, że idea emerytury przechodzi mi przez myśl, ale gdy tylko agent mówi mi, że jest praca albo ktoś chce mnie zaangażować, albo złożył ofertę, wszystko wraca do punktu wyjścia: ile zamierzasz zapłacić, gdzie będziemy? Wciąż mam apetyt na więcej. Przyznaję, że może trochę osłabł, ale nie na tyle, by robiło to znaczącą różnicę.

Morgan Freeman w filmie "Za wszelką cenę". Występ ten przyniósł mu Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy

Ostatnie role Morgana Freemana


Każdego roku na ekrany trafia kilka filmów z udziałem Morgana Freemana. Niektóre – jak "Świat w ogniu", "Cwaniaki z Hollywood" czy "Bodyguard i żona zawodowca" – gościły w kinach, inne – jak "Uwikłana", "Droga do odkupienia", "Minuta po śmierci" czy "Gunner" – są dystrybuowane głównie w streamingu i na nośnikach DVD / BluRay. Na uwagę zasługuje też jego występ w serialu "Special Ops: Lioness" i cameo w "Księciu w Nowym Jorku 2". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Iluzję 3".

