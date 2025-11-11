Czy Morgan Freeman myśli o emeryturze? "Mam apetyt na więcej"

Morgan Freeman jako aktor osiągnął już chyba wszystko: ma na koncie najważniejsze nagrody w branży oraz występy w produkcjach uznawanych dziś za kultowe ("Skazani na Shawshank", "Siedem"). Mimo to jego imponująca filmografia stale się powiększa. W jednym z ostatnich wywiadów powiedział, czy myśli o emeryturze.
Morgan Freeman o emeryturze
W rozmowie z The Guardian Freeman
przyznał, że zdarza mu się myśleć o emeryturze. Póki co nie wydaje się jednak, aby miał zrezygnować z aktorstwa: Bywa, że idea emerytury przechodzi mi przez myśl, ale gdy tylko agent mówi mi, że jest praca albo ktoś chce mnie zaangażować, albo złożył ofertę, wszystko wraca do punktu wyjścia: ile zamierzasz zapłacić, gdzie będziemy? Wciąż mam apetyt na więcej. Przyznaję, że może trochę osłabł, ale nie na tyle, by robiło to znaczącą różnicę.
Morgan Freeman w filmie "Za wszelką cenę". Występ ten przyniósł mu Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy
Ostatnie role Morgana Freemana
Każdego roku na ekrany trafia kilka filmów z udziałem Morgana Freemana
. Niektóre – jak "Świat w ogniu
", "Cwaniaki z Hollywood
" czy "Bodyguard i żona zawodowca
" – gościły w kinach, inne – jak "Uwikłana
", "Droga do odkupienia
", "Minuta po śmierci
" czy "Gunner
" – są dystrybuowane głównie w streamingu i na nośnikach DVD / BluRay. Na uwagę zasługuje też jego występ w serialu "Special Ops: Lioness
" i cameo w "Księciu w Nowym Jorku 2
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Iluzję 3
".
TOP: Wybieramy najlepsze role Morgana Freemana
Przypominamy odcinek programu TOP, w którym Łukasz Muszyński wybiera najlepsze role Morgana Freemana
: