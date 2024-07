Arrow, wrestler, a teraz prawnik. Zdjęcie ze spin-offu "W garniturach"

"W garniturach" powraca. Co wiemy o nowym serialu?

Zwiastun serialu "W garniturach"

poznamy Teda Blacka, byłego prokuratora federalnego z Nowego Jorku. Po przeprowadzce do Los Angeles reprezentuje on najbardziej wpływowych mieszańców miasta. Niestety jego firma przechodzi kryzys. Aby go przetrwać, bohater musi przyjąć rolę, która zawsze budziła jego pogardę. Jednocześnie na jaw wychodzą tajemnice sprzed lat. Skłaniają one Teda do podjęcia decyzji, jakie zaważą na przyszłości jego i jego najbliższych. Co więcej, na próbę zostaje wystawiona także lojalność jego współpracowników, którzy nie stronią od łączenia spraw zawodowych z życiem prywatnym.A tak prezentuje się Stephen Amell jako Ted Black:był niezwykle popularnym serialem emitowanym w telewizji w latach 2011-2019. W ubiegłym roku trafił na platformę Netflix i z miejsca stał się jednym z najchętniej streamowanych tytułów bijąc rekordy popularności.Bohaterami serialusą prawnicy renomowanej kancelarii na nowojorskim Manhattanie. Szybkie i ryzykowne decyzje, wysokie stawki to świat Harveya Spectera ( Gabriel Macht ), charyzmatycznego adwokata, który postanawia zatrudnić genialnego, ale niezmotywowanego Mike'a Rossa ( Patrick J. Adams ). Jest tylko jeden problem, nowy współpracownik nie posiada prawniczego wykształcenia, ale posiada fotograficzną pamięć i encyklopedyczną wiedzę. Mike udowadnia, że pomimo braku odpowiedniego dyplomu ma wyjątkowy talent i świetnie odnajduje się w prawniczym środowisku. Zmuszeni do ukrywania prawdy, tworzą niepowstrzymany duet.