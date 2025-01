TOP: Najbardziej oczekiwane seriale 2025 roku

Serialowe uniwersum " Gry o tron " to póki co seria zakulisowych dramatów. Dziesiątki ogłaszanych tytułów, z których większość nie wyszła poza fazę ogólnego zarysu koncepcji. Te seriale, które rozwijano dalej, kasowano (czasem nawet na etapie zdjęć) lub prace nad nimi przeciągane są w nieskończoność. W efekcie do tej pory doczekaliśmy się tylko jednego spin-offu/prequela – " Rodu smoka ". W 2025 roku to się jednak zmieni. Wreszcie fani prozy George'a R.R. Martina dostaną serial, na który czekali od lat. " A Knight of the Seven Kingdoms " jest bowiem adaptacją nowelek Martina, których bohaterami są kochani przez miliony czytelników rycerz Dunk i jego giermek Jajo. Poprzeczka jest tu zawieszona wysoko. Jeśli twórcy dobrze zaadaptują oryginał na potrzeby serialu, to czeka nas jeden z największych hitów tego roku.