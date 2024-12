ArteKino 2024: poznaj tegoroczne konkursowe filmy

Jest to historia współczesnej młodej kobiety, Agathe, i kobiety, która była młoda dawniej, Solange. Historia wnuczki i jej babci. Jedna z nich żyje, druga już nie - ale jej obecność wciąż pozostaje namacalna. To także film o naszej dziwnej historii, Agathe i mojej. To opowieść o rodzinnym filmie i upływającym czasie.O reżyserce:Dwudziestoczteroletnia Amanda odkąd pamięta, nie miała przyjaciół. A jest to przecież rzecz, której pragnie najbardziej. Gdy odkrywa, że w dzieciństwie spędzała dużo czasu z Rebeccą, Amanda stawia sobie za cel przekonanie jej, że nadal są najlepszymi przyjaciółkami.We Francji tysiące osób pracują u podwykonawców w sektorze jądrowym, przemieszczając się z jednej elektrowni jądrowej do drugiej w celu wykonania prac konserwacyjnych. Tak jest w przypadku Marie-Lou, Floriana, Jérôme’a i Vincenta, którzy doświadczają podobnej samotności i borykają się z tymi samymi trudnościami.Podczas kręcenia dokumentu o „nieobecnych” urzędnikach państwowych w Grecji, dwójka filmowców spotyka Charoulę, nadopiekuńczą matkę desperacko poszukującą swojego zaginionego syna. Gdy jednak jego nazwisko pojawia się w kontekście oszustw rządowych, Charoula próbuje oczyścić go z zarzutów, wykorzystując do tego celu swojego drugiego niepełnosprawnego syna, Lefterisa.Tyler, nastolatek mieszkający w skromnym mieszkaniu z matką i siostrą, zostaje wplątany w ogólnokrajowy handel narkotykami opierający się na wyzysku dzieci będących w trudnym położeniu.Zagadkowy i trzymający w napięciu thriller opowiada historię młodego mężczyzny, który powraca do rodzinnego miasta po tajemniczym zaginięciu jego matki. Pod wpływem ojcowskiej postaci ( Mark Rylance ) wyrusza w podróż przez oniryczne krajobrazy Anglii, by zmierzyć się z dręczącym go poczuciem straty.W wiktoriańskiej Anglii malarze z nurtu prerafaelitów żyli i uprawiali sztukę w atmosferze dużej swobody obyczajowej... Jednym z nich był enigmatyczny Charles Augustus Howell, opisany przez Arthura Conan Doyle’a jako „najgorszy człowiek w Londynie”.Monika, właścicielka galerii we Frankfurcie, poznaje Josepha, Kongijczyka czekającego na zalegalizowanie pobytu, który sprzedaje diamenty i utrzymuje się z mniej lub bardziej legalnych przedsięwzięć. Nie mają ze sobą nic wspólnego, ale są przekonani, że nie są ograniczeni swoim pochodzeniem i że zdołają przezwyciężyć wszystko, co ich dzieli. Jednak stopniowo w ich związek miłosny wkradają się wątpliwości...W Holandii 29-letnia Iris dowiaduje się, że jej ojciec Jan chce umrzeć. Gdy zbliża się ostateczny termin, porywa ojca i zabiera go w góry Słowenii, by zmusić go do odpowiedzi na dręczące ją pytanie: dlaczego?Przebywająca latem w Atenach szesnastoletnia Eleftheria poznaje tajemniczego, starszego o dziesięć lat sąsiada, który zaprasza ją do fascynującego świata dorosłych. W piekącym upale przemierza wspólnie z nim ulice greckiej stolicy, odkrywając własne pożądanie.W pewnej czeskiej wiosce Standa i Bronya pracują jako członkowie ochotniczej straży pożarnej - jeden z nich z niecierpliwością oczekuje narodzin syna, a drugi, nieco starszy, właśnie stracił żonę. Kiedy na lokalnym festynie samochód wjeżdża w tłum, raniąc jedną osobę, życie obu bohaterów gwałtownie się zmienia: Bronya jest przekonany, że to atak terrorystyczny, zaś Standa widzi to zupełnie inaczej...