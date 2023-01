Wyrok: "Mecenas She-Hulk" to najwierniejszy komiksowi serial w MCU

Dan Slott o serialu "Mecenas She-Hulk": "To najwierniejszy serial w MCU"

"Mecenas She-Hulk" - o czym opowiada serial na Disney+?

Zwiastun serialu "She-Hulk: Attorney at Law"





Lubicie serial " Mecenas She-Hulk" ? Jeśli tak, to wiedzcie, że nie jesteście sami. Najwyraźniej lubi go też Dan Slott , amerykański scenarzysta komiksowy, autor wielu wydawnictw spod szyldu Marvela i jeden z najważniejszych autorów przygód kuzynki Hulka.W gorącej wymianie zdań na Twitterze, autor odniósł się do masowej krytyki, z którą spotkał się serial o przygodach She-Hulk W dalszej części dyskusji Slott nie wyjaśnia swojego stanowiska. Zbija natomiast krytykę narracją z cyklu "wszystko jest dla kogoś, nic nie jest dla wszystkich".Jako osoba, dla której "Mecenas She-Hulk" to zbrodnia na dobrym smaku i dowód na to, że wynalezienie kamery było błędem, mogę dodać jedynie tyle, że wierność bądź niewierność literze komiksu to najmniejszy z problemów serialu.Projekt pomyślany był jako serial komediowy - i jak nietrudno się domyślić, na pomyśle się skończyło. Pierwszy sezon składał z dziewięciu odcinków. Główną rolę zagrała Tatiana Maslany , a na drugim planie przewinęła się cała plejada starych znajomych z MCU. Mark Ruffalo powrócił jako Bruce Banner/Smart Hulk Tim Roth jako Emil Blonsky/Abomination , a Benedict Wong jako Wong . Wszyscy wyglądali, jakby czekali na przelew.W komiksach Marvela tytułowa bohaterka to alter ego Jennifer Walters, kuzynki Bruce'a Bannera. Po tym, jak dziewczyna zostaje zastrzelona, naukowiec ożywia ją przy pomocy transfuzji swojej zmutowanej krwi. W efekcie Jennifer staje się żeńską wersją Hulka. W serialu niestety jej transformacja nie ma większego, dramaturgicznego sensu.Inspiracją dla serialu platformy Disney+ były komiksy autorstwa Johna Byrne'a z lat 80. Ta seria wyróżniała się satyrycznym tonem i regularnym burzeniem tzw. "czwartej ściany" przez bohaterkę. Ów motyw, powiedzmy kurtuazyjnie, ze zmiennym szczęściem, wykorzystywany jest również w serialu.