Gwiazda "She-Hulk" wspomina twerkowanie z Megan Thee Stallion. Jak było?

Przypomnijmy: laureatka Grammy pojawiła się w trzecim odcinku serialu " Mecenas She-Hulk " i zagrała samą siebie. Jej postać zwróciła się o pomoc do She-Hulk, by ukarać podszywającego się pod nią asgardyjskiego elfa.Sama Maslany tak wspomina wspólny taniec z Megan Thee Stallion:Podczas wywiadu Maslany zasugerowała też, w którą stronę mogłaby pójść znajomość jej bohaterki z Daredevilem:Tyle że Disney wydaje się nie być zainteresowany kontynuacją serialu. Produkcja została wstrzymana po wyemitowaniu pierwszego sezonu.Maslany potwierdziła już w styczniu, że to raczej martwa droga:Jennifer Walters wiedzie skomplikowane życie trzydziestokilkuletniej prawniczki specjalizującej się w sprawach dotyczących nadludzi. Po otrzymaniu ratującej życie transfuzji krwi od swojego kuzyna, Bruce'a Bannera, zyskuje moce podobne do tych, które posiada Hulk. Bruce pomaga jej je okiełznać.