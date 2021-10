Azjatycka noc grozy postraszy w tym roku w kinach i online

Kultowe wydarzenie powraca! Szamańska Azjatycka noc grozy to wyjątkowy przegląd filmowy dla wszystkich, którzy szukają stylowej grozy i niebanalnych fabuł. Tym razem, oprócz edycji stacjonarnej, zapraszamy także na czterodniowy maraton grozy online!

"Medium", reż. Banjong Pisanthanakun, Tajlandia, Korea Południowa 2021

"Węzeł śmierci", reż. Cornelio Sunny, Indonezja 2021

"Dusza", reż. Emir Ezwan, Malezja 2019

Azjatycka noc grozy w kinie

Azjatycka noc grozy online

Azjatycka noc grozy odbędzie się w Kinie Muranów 29 i 30 października oraz online na platformie Pięć Smaków w Domu od 29 października do 1 listopada. Program wydarzeń połączy wątek szamański, jednak - uwaga - zestaw filmów będzie nieco inny!W tym roku nadnaturalne zjawiska, mrożące krew w żyłach przepowiednie i tajemnicze zbrodnie będą nas prowadzić w świat tradycji szamańskich. Ignorowana przez współczesny świat, wypierana przez modernizację wiedza szamanów i szamanek o świecie niewidocznym gołym okiem, klątwach, opętaniach i duszach, które nie zaznały spokoju, to doskonały materiał dla kina. Oryginalna, niezwykle różnorodna i fascynująco straszna mitologia Azji Południowo-Wschodniej zaskakuje bogactwem historii, a gęste lasy i ukryte przed cywilizacją wioski dostarczają dla nich onirycznych, niepokojących scenerii.Tylko w kinieMgliste lasy Tajlandii. Szamańska tradycja przekazywana pomiędzy kolejnymi pokoleniami kobiet w jednej rodzinie. Czy nastoletnia Ming odpowie na wezwanie bogini? I czy na pewno to Ba Yan ją wzywa?Jeden z najbardziej oczekiwanych filmów roku, produkcja spod ręki dwóch mistrzów azjatyckiego kina, których nazwiska przyspieszają bicie serca tysięcy fanów horroru na całym świecie. "Medium" wyreżyserowane zostało przez Banjonga Pisanthanakun a, twórcę między innymi kultowego tajskiego filmu " Widmo ", który doczekał się kilku remake'ów. Producentem i współautorem scenariusza jest tu Na Hong-jin , autor " Lamentu ", okrzykniętego jednym z najbardziej przełomowych i wizjonerskich filmów grozy ostatniej dekady. Spod ręki mistrzów wyszło dzieło niepokojące, przewrotne, urzekające wizualnie i wielokrotnie prowadzące widza na manowce.W kinie i onlineRodzeństwo wraca do rodzinnej wioski na odludziu, by wyprawić pogrzeb matce. Jaką tajemnicę skrywa to ponure miejsce i co skłania tam ludzi do odbierania sobie życia? Czy bohaterowie dowiedzą się kim tak naprawdę była ich matka, podejrzewana o szamański pakt ze złymi mocami?Indonezyjski horror Cornelio Sunny'ego w pełną tajemnic historię o krwawych przesądach i kultywowaniu szamańskich praktyk wplata społeczne analizy, pokazujące jak działa psychologia tłumu. Jego prosta, sugestywna fabuła jest także opowieścią o międzypokoleniowych więziach - i tym, jak współczesny tryb życia wpływa nie tylko na relacje między dziećmi a rodzicami, ale też na kultywowanie wielopokoleniowych tradycji.2>" Gdzieś pośród nocy ", reż. Ko Young-nam , Korea Południowa 1981/2017W kinie i onlinePozycja absolutnie wyjątkowa: przepięknie odrestaurowany i odkryty na nowo klasyk koreańskiego kina w reżyserii Ko Young-nama . Historia o córce szamanki i małżeństwie, które w dobrej wierze przygarnia ją do swojego domu, to zarazem paranoiczna opowieść o narastających podejrzeniach i obsesjach, jak i wyrafinowana analiza emocjonalnego i seksualnego napięcia, tłumionego przez mieszczańskie obyczaje i szukającego ujścia. Niezwykle oryginalny wizualnie, nowoczesny w formie film trzyma na krawędzi fotela i długo nie pozwala o sobie zapomnieć.Tylko onlineGrupka dzieci, żyjących w małej chatce z dala od cywilizacji, przyprowadza do domu małą dziewczynkę pokrytą błotem. Mimo podejrzeń, matka samotnie wychowująca rodzeństwo przyjmuje ją pod dach - tylko po to, by usłyszeć mrożącą krew w żyłach przepowiednię. Emira Ezwana , operująca prostymi, lecz niezwykle sugestywnymi środkami niskobudżetowa produkcja, wykorzystuje wątki z lokalnego folkloru, ale też religijną metaforykę, czego efektem jest mroczne, paranoiczne dzieło o filozoficznym podtekście. Film stał się przebojem wielu międzynarodowych festiwali i malezyjskim kandydatem do Oscara.Cena biletu na Azjatycką noc grozy: 80 złBilet obejmuje wieczór z trzema filmami i poczęstunkiem w kinie Muranów oraz dostęp do filmu " Dusza " dostępnego w edycji online Nocy Grozy - gratis.Noc Grozy odbędzie się dwukrotnie, 29 i 30 października 2021.Program:20:00 " Gdzieś pośród nocy ", reż. Ko Young-nam , Korea Południowa 1981/201721:40 poczęstunek z Niigata Onigiri22:10 "Medium", reż. Banjong Pisanthanakun , Tajlandia, Korea Południowa 202100:30 "Węzeł śmierci", reż. Cornelio Sunny , Indonezja 2021dodatkowo gratis, tylko online Dusza ", reż. Emir Ezwan , Malezja 2019 - online od 29.10 od godziny 20:00 do 01.01 do 23:59Azjatycka Noc Grozy i Festiwal Filmowy Pięć Smaków dostępny jest wyłącznie dla osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Prosimy o zabranie zaświadczeń o szczepieniu na seans.Wszystkie filmy pokazywane są z polskimi i angielskimi napisami.Cena dostępu na Azjatycką noc grozy online: 50 złKarnet obejmuje dostęp do trzech filmów od 29 października od godziny 20:00 do 1 listopada 23:59.Program: Gdzieś pośród nocy ", reż. Ko Young-nam , Korea Południowa 1981/2017 Węzeł śmierci ", reż. Cornelio Sunny , Indonezja 2021 Dusza ", reż. Emir Ezwan , Malezja 2019Wszystkie filmy pokazywane są z polskimi i angielskimi napisami.Więcej na stronie piecsmakow.pl