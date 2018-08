Będą kolejne teksańskie masakry piłą mechaniczną

Mamy dobrą wiadomość dla tych wszystkich, którym nie podobały się produkcje Lionsgate'u. Wszystko wskazuje na to, że studio nie dostanie szansy na realizację kolejnych części. Jak podaje portal Bloody Disgusting bliskie przejęcia praw do cyklujest chińska wytwórnia Legendary Entertainment.Obecnie prawa do serii posiada Kim Henkel , scenarzysta i producent oryginalnejoraz reżyser. Poszukuje on studia, które gotowe będzie zrealizować nowy cykl kinowy, jak również serial telewizyjny.Choć Legendary kojarzone jest przede wszystkim z rozdmuchanymi widowiskami typu, to ma też na swoim koncie trochę horrorów wspierając m.in. Michaela Dougherty'ego ).Na razie nie wiadomo nic na temat tego, w jakim kierunku pójdą nowe odsłony przygód Leatherface'a.