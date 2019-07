Będzie epicko! Zobaczcie plakat animacji "Playmobil: Film"

Wraz z firmą dystrybucyjną Kino Świat prezentujemy Wam polski plakat animacji. Trafi ona na ekrany 23 sierpnia.Charlie wciąż zadręcza swoją siostrę – Marlę opowieściami o fantastycznej krainie, w której podobno żyją ludziki PLAYMOBIL. Oczywiście dziewczynka sądzi, że to tylko wytwór dziecięcej wyobraźni. Wszystko zmienia się, gdy któregoś dnia jej brat znika, a Marla odkrywa tajemniczy portal – wrota do innego wymiaru. Kiedy przez nie przechodzi, w jednej sekundzie sama zamienia się w figurkę PLAYMOBIL. Zwiedzając niezwykłą, zbudowaną z zabawek krainę, dziewczynka odkrywa, że jej brat został porwany i uwięziony przez zdradzieckiego pirata Bloodbonesa. Żeby uratować chłopca, Marla będzie musiała połączyć siły ze zwariowanym kierowcą ciężarówki – Delem oraz odważnym robotem o imieniu Robotitron. W trakcie wędrówki przez zdumiewający świat zestawów PLAYMOBIL nasi bohaterowie przeżyją masę przygód, napotkają wielu przyjaciół i wrogów – od rycerzy w lśniącej zbroi po międzygalaktycznych złoczyńców. A sama Marla odkryje, że aby uratować Charliego i powrócić do domu, będzie musiała przywołać moc własnej, nieco zaniedbanej wyobraźni. Wszystko jest możliwe – trzeba tylko uwierzyć w siebie!