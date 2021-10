Będzie serialowy remake "Szkoły uwodzenia"

Wraca pomysł serialowej " Szkoły uwodzenia ". Nowe "Cruel Intentions" powstanie dla platformy IMDb TV należącej do Amazonu.Oryginał z 1999 roku był młodzieżową wariacją na temat "Niebezpiecznych związków". Bohaterami było przyrodnie rodzeństwo. Kathryn i Sebastian byli młodzi, piękni i bezwzględni. Kiedy Sebastianowi udaje się uwieść naiwną koleżankę z klasy, jego przyrodnia siostra Kathryn rzuca mu prawdziwe wyzwanie. Chce, by uwiódł córkę dyrektora szkoły, Annette, która publicznie ogłosiła, że zachowa dziewictwo aż do ślubu. Jeśli wygra zakład - Kathryn spędzi z nim noc, jeśli przegra - odda jej najcenniejszą rzecz jaką posiada.Akcja serialowego "Cruel Intentions" rozgrywać się będzie w Waszyngtonie. Zamiast córki dyrektora będzie córka wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.Za serial odpowiadają Phoebe Fisher (producentka " Assassination Nation ") i Sara Goodman (scenarzystka " Plotkary ").Jest to druga próba nakręcenia serialu na bazie " Szkoły uwodzenia ". Przed pięcioma laty stacja NBC planowała sequel, którego akcja rozgrywałaby się 15 lat po wydarzeniach z filmu. Głównym bohaterem miał być Bash Casey, syn Sebastiana i Annette. Liczono wtedy, że w obsadzie pojawi się Sarah Michelle Gellar jako Kathryn.