"Szkoła uwodzenia" ponownie otwarta - Amazon szykuje serial. Kiedy zdjęcia?

Wygląda na to, że planowana od latnareszcie dojdzie do skutku. Jak potwierdził serwis TVLine, w tym miesiącu w Toronto ruszają zdjęcia do 8-odcinkowej produkcji, której realizację finansujeAkcja serialu ma rozgrywać się w Waszyngtonie. Fabuła skupi się na perypetiach bezwzględnego przyrodniego rodzeństwa, które studiuje na elitarnej uczelni. Kiedy brutalny incydent zaczyna zagrażać ich pozycji i reputacji, bohaterowie robią wszystko, co konieczne, aby uchronić się przed upadkiem z drabiny społecznej. Kluczem do sukcesu okazuje się uwiedzenie córki wiceprezydenta USA.Nowe "Cruel Intentions" powstaje dla platformy streamingowej Freevee. Możliwe jednak, że ostatecznie serial będzie można zobaczyć w innym, znacznie popularniejszym serwisie, który również należy do Amazonu - Prime Video.Pieczę nad projektem sprawują Phoebe Fisher (producentka " Assassination Nation ") i Sara Goodman (scenarzystka " Plotkary ").Oryginalna " Szkoła uwodzenia " z 1999 roku była młodzieżową wariacją na temat klasycznej XVIII-wiecznej powieści "Niebezpieczne związki" pióra Pierre'a Choderlosa de Laclosa. Główne role w filmie zagrali Sarah Michelle Gellar Reese Witherspoon oraz Selma Blair. Autorem scenariusza i reżyserem był Roger Kumble Przypomnijmy, że przed pięcioma laty stacja NBC planowała serialowy sequel filmu. Jego akcja rozgrywałaby się 15 lat po wydarzeniach z oryginału. Głównym bohaterem miał być Bash Casey, syn Sebastiana i Annette. Liczono wtedy, że w obsadzie pojawi się Gellar jako Kathryn.