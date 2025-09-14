BIKE DAYS – Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych ponownie w Warszawie

Bike Days, organizowany przez Fundację Proces Ciągły, to jedyny w tej części Europy festiwal filmowy poświęcony kulturze rowerowej. Od 19 do 22 września ponownie zagości w Warszawie. Przez cztery dni Kino Muranów, miejskie place i stołeczne ulice staną się przestrzenią spotkań fanek i fanów kina i dwóch kółek – bo jak głosi festiwalowe hasło: "rower i kultura to synonimy".
Tegoroczna edycja towarzyszy Europejskiemu Tygodniu Mobilności (16-22 września), którego hasło to "Mobilność dla każdego". To idealny kontekst, by pokazać rower jako uniwersalny środek transportu i narzędzie osobistych, lokalnych i globalnych zmian.
Kino, które jedzie dalej Bike Days
to opowieści z całego świata, w których rower staje się bohaterem ludzkich historii. Niezależnie od tego, czy ktoś jest zapalonym kolarzem, czy dopiero zaczyna przygodę z jazdą – każdy znajdzie film dla siebie. A różnorodność programu sprawi, że festiwal zainteresuje także najbardziej wymagających filmoznawców.
Program tworzą średnio- i długometrażowe dokumenty oraz jedna fabuła. To filmy inspirujące i angażujące, pokazujące, jak rower może być środkiem do zmiany – zarówno w życiu jednostki, jak i w szerszej perspektywie społecznej. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Proces Ciągły.
Najważniejsze bloki programowe Ideały fair play kontra pokusa zwycięstwa
Na początek – kolarstwo między ideałem czystości a cieniem dopingu. Dokument "Enter the Slipstream
" i fabuła "Strategia Mistrza
" razem tworzą pełen obraz peletonu i największego skandalu w historii sportu. Po seansie filmu "Strategia mistrza
" festiwal wyruszy na rowerach do Klubokawiarni Kulturalna, gdzie odbędzie się Sirat Rave Party – wyjątkowa impreza zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty dystrybutorem filmu "Sirat
". Rowerowe historie ze świata
Sobota to wachlarz przeżyć i inspiracji. Od intymnej wyprawy niewidomego Sergia w "True Smile
", przez afrykańskich kurierów ("Kampala Cycling Couriers") i nastolatka, dla którego rower stał się odwykiem od przemocy ("Racer"), po kobiecy Tour de France i filmy o sile wytrzymałości ("Breakaway Femmes"). Po "True Smile" przed wejściem do Kina Muranów chętni będą mogli się wczuć w bohaterów obejrzanego dokumentu i sprawdzić, jak to jest jeździć na tandemie bez zmysłu wzroku - z zasłoniętymi oczami (partnerem bloku jest: Nextbike Polska). Po filmach "Fokus na Afrykę" widzowie spotkają się z gośćmi i gościnami, którzy przemierzali ten kontynent na dwóch kółkach i podzielą się swoimi refleksjami. W siodle równości
"Breakaway Femmes" stanie się pretekstem do dyskusji o równości w kolarstwie i sporcie kobiet jak i szerszej perspektywie, o tratowaniu ‘płci pięknej’ w codziennym ruchu rowerowym. Jak wygląda życie zawodniczek, jakie stereotypy muszą przełamywać, z jakimi wyzwaniami mierzą się na szosie i na treningach, a także, jak ich doświadczenia przekładają się na poruszanie się uczestniczek ruchu rowerowego w mieście każdego dnia? Partnerem bloku jest Bosch Od osobistych historii po ratowanie planety
Na festiwalu nie zabraknie propozycji dla fanów MTB i graveli w bloku "Siła drogi" pokażemy dwa tytuły "Endure" – film o życiu Bena Forsytha – brytyjskiego mistrza kolarstwa, którego nagła śmierć stała się pretekstem do uczestnictwa jego najbliższych w 24 godzinnym wyścigu wytrzymałościowym na rowerach górskich. Drugi to dokument "Chasing the sun"opowieść o ‘najbardziej energooszczędnym stworzeniu na ziemi" jakim jest człowiek na rowerze. W filmie poznajemy niezwykłe osobiste historie zwykłych rowerzystów podążających za słońcem, ukazujące, jak ogromną moc ma jednoślad i potrafi zmieniać życie ludzi i pomagać ratować planetę. Partnerem bloku jest PZU. Rower jako opór i odwaga
Bike Days to festiwal, który nagłaśnia ważne zagadnienia otaczającego nas świata. Dlatego jednym z ważniejszych, tegorocznych bloków jest "Rower przeciwko wojnie". Jednoślad poprowadzi nas także przez najtrudniejsze ścieżki współczesności – od Gazy po front w Ukrainie. "Tour de Gaza" i "Ride the Line" to poruszające filmy, które pokazują rower jako symbol oporu i odwagi. Niedzielny blok przypomni, że w obliczu wojny rower staje się czymś więcej niż środkiem transportu. Po seansie widzowie spotkają się z reżyserem filmu "Ride the Line" - Ihorem Volochii. Widzowie usłyszą między innymi o jego perspektywie i doświadczeniach wynikających z życia w obliczu niechcianej wojny. Moc roweru w mieście
Na zakończenie – rower jako siła przemiany społecznej. "The Engine Inside" to sześć historii o odblokowywaniu swojej mocy (naszego wewnętrznego silnika), właśnie dzięki prostemu pedałowaniu. Zrealizowany z rozmachem dokument z wytwórni "Anthil Films" to uczta dla oczu i ducha. Ten pokaz specjalny odbędzie się na Placu Centralnym pod PKiN we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich i Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, w ramach zakończenia "Europejskiego Tygodnia Mobilności" w Stolicy.
Wyjeżdżamy na ulicę – wydarzenia towarzyszące
Bike Days to nie tylko kino – to także energia miasta, muzyka i sztuka. Festiwal wychodzi poza mury kina. Filmom towarzyszyć będą: Sito na żywo
– pamiątkowa odbitka wykonana sitodrukiem z tegorocznym motywem festiwalu - pawiem. Zabierz koszulkę, torbę lub kawałek tekstyliów i odbij sobie pawia! (piątek, 18:00–20:00)
Sirat Rave Party – rowerowy przejazd z Kina Muranów do Klubokawiarni Kulturalna i wspólne after party (piątek, 19 września, po pokazach filmów: "Sirat" i "Strategia mistrza" – start Kino Muranów)
BIKE DAYS x KONTRA022 SZLAKIEM WARSZAWSKIEGO RAVE'U – ALLEYCAT
- BIKE DAYS łączy siły z K022, organizując dla alleycat-a szlakiem warszawskiego rave’u! Czym jest Alleycat? To gra miejska na orientację na rowerze. Na starcie uczestnik otrzymuje Manifest – kartkę z punktami do odwiedzenia. Nie ma narzuconej kolejności punktów – każdy sam wybiera trasę Wygrywa ten, kto odwiedzi jak najwięcej punktów w najkrótszym czasie. (sobota, 20 września, 21:30 – start Kino Muranów, finisz – Klubokawiarnia Kulturalna.)
Rejrowerowa Warszawa
– wycieczka rowerowa śladami warszawskiego rave’u, odwiedzająca kultowe miejsca sceny muzycznej stolicy (niedziela, 21 września, 12:00 – start Kino Muranów) Wystaw koło
– z Bike Days na Warsaw Gallery Weekend, czyli rowerowa wycieczka po warszawskich galeriach sztuki (niedziela, 21 września, 16:00 – start Kino Muranów)
Tegorocznym klubem festiwalowym jest Klubokawiarnia Kulturalna, w której spotykamy się w piątek i sobotę (19 i 20.09) wieczorem po blokach filmowych na niezobowiązujące rozmowy o życiu i rowerach.
Szybki przejazd po programie
19.09 – PIĄTEK
18:00 – Enter the Slipstream
(reż. Ted Youngs, 88’)
20:00 – Strategia Mistrza
/ The Program (reż. Stephen Frears, 104’)
20.09 – SOBOTA
13:00 – True Smile
(reż. Juan Rayos, 82’) – pokaz pod patronatem Nextbike Polska
15:00 – Kampala Cycling Couriers (reż. Jamillah van der Hulst, 78’) + Cyclist (reż. Melih Aslan, 21’)
18:00 – Breakaway Femmes (reż. Eleanor Sharpe, 90’) – pokaz pod patronatem Bosch + dyskusja
22:00 – Endure (reż. Kaleel Zibe, 42’) + Chasing the Sun (reż. Michael B. Clifford, 71’)
21.09 – NIEDZIELA
20:30 – Tour de Gaza (reż. Flavia Cappellini, 19’) + Ride the Line (reż. Ihor Volochii, 70’) – spotkanie z reżyserem
22.09 – PONIEDZIAŁEK
(Pl. Centralny)
19:00 – The Engine Inside (reż. Colin Jones, Darren McCullough, Darcy Wittenburg, 81’) – darmowa projekcja we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich – Wydziałem Komunikacji Społecznej i Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.
Partnerami głównymi festiwalu są: PZU, Bosch, Nextbike Polska
Partnerami wydarzenia są: Riese&Muller, Antymateria, Kwiaciarnia Grafiki, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, FatWhite, klubokawiarnia Kulturalna,
Patronami wydarzenia są: Radio Kampus, Coffee Race, Veloprofit, magazyn Bike Board, magazyn Bike, bikeworld.pl, welonews.pl, portal Filmweb
Współorganizatorami są: Zarządem Dróg Miejskich – Wydziałem Komunikacji Społecznej w Warszawie, Kino Muranów
Organizatorem jest Fundacja Proces Ciągły.
