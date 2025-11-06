Newsy Filmy Multimedia Biografia Michaela Jacksona od twórców "Bohemian Rhapsody" (ZWIASTUN)
Biografia Michaela Jacksona od twórców "Bohemian Rhapsody" (ZWIASTUN)

24 kwietnia 2026 roku na ekranach kin zadebiutuje "Michael", czyli biografia króla popu Michaela Jacksona. W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun filmu. 

Film opowie o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w karierze Michaela Jacksona, począwszy od jego występów w zespole Jackson 5, gdzie śpiewał jako dziecko. Fabuła nie będzie też najpewniej omijała oskarżeń o pedofilię. Te ciągnęły się za Jacksonem w późniejszych latach, aż do niespodziewanej śmierci w wieku 50 lat, która spowodowana była podaniem mieszanki wielu szkodliwych środków uspokajających. 


Film "Michael" wyreżyserował Antoine Fuqua ("Dzień próby", seria "Bez litości") według scenariusza Johna Logana ("Gladiator", "Skyfall"). Stanowisko producenta piastuje  Graham King ("Infiltracja", "Bohemian Rhapsody").     

W projekt zaangażowani są także operator Dion Beebe (Oscar za "Wyznania gejszy"), scenografka Barbara Ling (Oscar za "Pewnego razu... w Hollywood"), charakteryzator Bill Corso (Oscar za "Lemony Snicket: Serię niefortunnych zdarzeń"), operator dźwięku John Warhurst (Oscar za "Bohemian Rhapsody") i kostiumografka Marci Rodgers ("Czarne bractwo. BlacKkKlansman"). 

Tytułową rolę zagra Jaafar Jackson, bratanek zmarłego w 2009 roku muzyka. W obsadzie znaleźli się też Colman Domingo i Nia Long, którzy wcielą się w Joego i Katherine Jacksonów.  Miles Teller zagra z kolei wieloletniego prawnika Jacksona, Johna Brancę.  


