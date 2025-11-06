Biografia Michaela Jacksona od twórców "Bohemian Rhapsody" (ZWIASTUN)

24 kwietnia 2026 roku na ekranach kin zadebiutuje "Michael", czyli biografia króla popu Michaela Jacksona. W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun filmu.
"Michael": zwiastun filmu
"Michael": o filmie
Film opowie o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w karierze Michaela Jacksona, począwszy od jego występów w zespole Jackson 5, gdzie śpiewał jako dziecko. Fabuła nie będzie też najpewniej omijała oskarżeń o pedofilię. Te ciągnęły się za Jacksonem w późniejszych latach, aż do niespodziewanej śmierci w wieku 50 lat, która spowodowana była podaniem mieszanki wielu szkodliwych środków uspokajających.