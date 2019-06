BIULETYN: "One Day at a Time" uratowane

Skasowany przez platformę Netflix sitcomdoczeka się czwartego sezonu. Serial uratowała stacja kablowa Pop, która zamówiła nowych 13 odcinków. Premiera planowana jest w przyszłym roku. [za: Deadline] Ryan Kwanten i Jordan Alexander znaleźli się w obsadzie drugiego sezonu serialu Blumbouse'a i Facebooka. Fabuła inspirowana będzie prawdziwymi sprawami morderstw, jak również baśniami braci Grimm. [za: Deadline]Brytyjski serialdoczeka się odświeżonej wersji. Projekt powstanie we współpracy angielskiej stacji Channel 5 z amerykańską telewizją PBS. Jest to historia młodego weterynarza rozpoczynającego praktykę w sennym nadmorskim miasteczku. Na razie zlecono realizację sześciu odcinków. [za: The Hollywood Reporter] Evan Ross znaleźli się w obsadzieFilm jest historią młodej kobiety na życiowym zakręcie. Bohaterka rezygnuje z nauki w college'u, wprowadza się z powrotem do rodziców i na domiar złego zaczyna odczuwać stany lękowe. Harden zagra jej matkę. [za: Deadline] Miles Joris-Peyrafitte został wybrany na stanowisko reżyser i scenarzysty filmu. Obraz powstanie dla studia Annapurna. O fabule na razie nic nie wiadomo. Projekt określany jest jako horror w stylu Kubricka . [za: Deadline] Shane Kuhn napisze scenariusz widowiska SF na podstawie swojej własnej powieści wydanej pod pseudonimem S.K. Vaughn. Jest to historia desperackiej walki o przetrwanie astronautki, która budzi się w zniszczonym statku kosmiczny orbitującym wokół Jowisza. [za: The Hollywood Reporter] Paul Ben-Victor dołączył do obsady filmu "Waldo". Scenariusz powstał w oparciu o powieśćpióra Howarda Goulda. Opowiada ona o skompromitowanym policjancie z Los Angeles Charliem Waldo, który zostaje prywatnym detektywem. Wkrótce bohater dostaje zlecenie, by rozwikłać zagadkę śmierci żony ekscentrycznej gwiazdy telewizji. [za: Deadline]Gideon Adlon, Abigail Cowen, Elizabeth Mitchell i Christian Camargo znaleźli się w obsadzie paranormalnego thrillera "Witch Hunt", który wyreżyseruje Elle Callahan. Akcja filmu rozgrywać się będzie w alternatywnej Ameryce. W tym świecie czarownice istnieją naprawdę, ale praktykowanie magii w Stanach Zjednoczonych jest karane. Główna bohaterka pomaga dwóm młodym czarownicom przedostać się do Meksyku, gdzie mają zamiar ubiegać się o azyl. [za: Deadline]