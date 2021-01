BIULETYN: Nie żyją Larry King, Walter Bernstein i Perry Botkin Jr.

Zmarł Larry King , legenda amerykańskiej telewizji. Przez ćwierć wieku prowadził program w CNN, w którym rozmawiał z największymi osobistościami świata polityki i rozrywki. Miał 87 lat. [za: TheWrap]Nie żyje Walter Bernstein . Był scenarzystą nominowanym do Oscara za film " Figurant " i do BAFTA za " Jankesów ". Był członkiem partii komunistycznej, przez co w latach 50. oficjalnie nie mógł pracować w Hollywood. Miał 101 lat. [za: The Hollywood Reporter]Nie żyje Perry Botkin Jr. Kompozytor nominowany był do Oscara za " Szkołę kowbojów " i zdobył Grammy za utwór "Nadia's Theme", który powstał na potrzeby filmu " Szkoła kowbojów ", później wykorzystywany był w operze mydlanej " Żar młodości ", ale światową popularność zyskał w 1976 dzięki olimpijce Nadii Comăneci. Artysta miał 87 lat. [za: Deadline]