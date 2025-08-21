Newsy Seriale "South Park" nie przestaje śmiać się z Trumpa. Co dzieje się w nowym odcinku?
Variety
Twórcy serialu "Miasteczko South Park" nie odpuszczają Donaldowi Trumpowi. Pierwszy odcinek 27. sezonu słynnej animacji uderzał bezpośrednio w urzędującego prezydenta, na co Biały Dom zareagował oświadczeniem (przeczytacie je TUTAJ). Po premierze trzeciego odcinka wiadomo już, że komicy nie zamierzają przestać śmiać się m.in. z genitaliów głowy państwa.

Co dzieje się w trzecim odcinku 27. sezonu South Park?



Odcinek o tytule "Sickofancy" ponownie śmieje się z Trumpa. Tym razem, zamiast skupiać się na pozwach, jakie prezydent kieruje w stronę ludzi, którzy go krytykują, fabuła orbituje wokół tematu łapówek. Na ekranie pojawiają się m.in. Mark Zuckerberg i Tim Cook, którzy stają w długiej kolejce wpływowych osób z prezentami dla głowy państwa. 


Kontrowersja sprzed kilku tygodni dotyczyła też wielkości genitaliów prezydenta. Ten wątek zostaje rozwinięty – w odcinku znajdujące się w Waszyngtonie pomniki Thomasa Jeffersona i Abrahama Lincolna dostają twarz Trumpa, a także opuszczone spodnie i mikroskopijne przyrodzenie. Prezydent również występuje nago – ponownie trafia do łóżka z szatanem.

W odcinku drugim twórcy śmiali się z sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem, która w swojej biografii przyznała się do zastrzelenia szczeniaka. Przez pierwsze trzy dni od premiery epizod obejrzało ponad 6 milionów widzów – to wynik, jakiego "Miasteczko South Park" nie miało od lat.

Co rozwścieczyło Donalda Trumpa? Zobaczcie kontrowersyjne fragmenty "Miasteczka South Park"



Kontrowersyjne fragmenty pierwszego odcinka nowego sezonu zostały udostępnione na oficjalnym kanale serialu "Miasteczka South Park" na YouTubie. Możecie się przekonać, o co tyle krzyku: 


