Newsy Filmy Inne AI zabierze aktorom pracę? Na razie pozwoli im więcej zarobić
Inne / Filmy

AI zabierze aktorom pracę? Na razie pozwoli im więcej zarobić

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nowy+trend+w+Hollywood.+AI+pomaga+gwiazdom+negocjowa%C4%87+lepsze+stawki-162554
AI zabierze aktorom pracę? Na razie pozwoli im więcej zarobić
O takim wykorzystaniu AI w przemyśle filmowym jeszcze nie słyszeliście. Teraz sztuczna inteligencja ma stawać po stronie aktorów i aktorek, którzy negocjują warunki udziału w swoich nowych projektach. To właśnie pomoc popularnych modeli językowych może dostarczyć agentom i menadżerom danych potrzebnych do wywalczenia wyższych pensji dla swoich klientów.  

AI pomoże aktorom zarobić więcej? To już się dzieje



Portal Variety opisuje przypadek Priyanki Chopry Jonas, znanej aktorki, która niedawno wystąpiła w komedii akcji "Sojusznicy". Jej agenci zwrócili się do sztucznej inteligencji z pytaniem o zbadanie widowni pod względem popularności obsady. Według ich wyników czwarty najchętniej oglądany film w historii studia Amazon MGM sprzedał się tak dobrze dzięki ich klientce.

GettyImages-2221963258.jpg Getty Images © Dimitrios Kambouris

Raport opierający się na badaniu nagłówków, cytatów i popularności publikacji o filmie wskazał, że to Chopra Jonas była głównym nazwiskiem stojącym za projektem. Nazwisko gwiazdy wygenerowało od 50 do 60% internetowego zainteresowania wokół tytułu. A aktorka nie była nawet główną bohaterką produkcji – grający główne role John Cena i Idris Elba wygenerowali około 20-25% medialnego szumu.

Przez wiele lat głównymi danymi, jakimi posługiwali się agenci w trakcie negocjacji w imieniu swoich klientów, były wyniki finansowe poprzednich projektów albo telewizyjne raporty oglądalności. W czasach współczesnych, gdy władzę przejęły platformy streamingowe, coraz trudniej zebrać takie dane dotyczące nowych produkcji. Tę lukę może zapełnić właśnie AI, które przygotowuje złożone raporty, śledzące zarówno social media, jak i tradycyjne kanały informacyjne. Narzędzie potrafi też wychwytywać sztucznie wytworzony ruch, np. poprzez użycie botów.

Platformy streamingowe korzystają z AI w takich samych celach – w ten sposób szacują popularność gwiazd swoich produkcji. Jednak nie dzielą się nimi z samymi aktorami. W tym wypadku sztuczna inteligencja może zatrzeć barierę i pozwolić obu stronom zasiąść do negocjacji z dostępem do tych samych danych.

O czym opowiada film Sojusznicy?



"Sojusznicy" to historia premiera Wielkiej Brytanii i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ten pierwszy jest byłym żołnierzem sił specjalnych, ten drugi jeszcze nie tak dawno temu był gwiazdą filmów akcji. Panowie nie lubią się i publicznie ze sobą rywalizują. To się jednak zmieni, kiedy obaj znajdą się na celowniku potężnego wroga. Uznani za zmarłych, zostają zmuszeni do współpracy, by przetrwać w Europie Środkowo-Wschodniej i powstrzymać spisek, który grozi wolnemu światu. Część akcji filmu rozgrywa się w Polsce (głównie w Warszawie). Niestety ekipa komedii nie zawitała do naszego kraju. 

W obsadzie znaleźli się Idris Elba, John Cena, Priyanka Chopra Jonas, Jack Quaid, Stephen Root i Paddy Considine.

Zwiastun filmu "Sojusznicy"


Powiązane artykuły Priyanka Chopra Jonas

Zobacz wszystkie artykuły

Sojusznicy  (2025)

 Sojusznicy

Najnowsze Newsy

Filmy

Stara znajoma w obsadzie nowego "Spider-Mana". O kogo chodzi?

1 komentarz
Seriale Filmy

James Gunn zdradza: To będzie następny film DC

Filmy

Twórca "Ostatniego samuraja" powraca!

Filmy

Czy tego chce Doom w wersji Downeya Juniora?

1 komentarz
Filmy

"Piraci z Karaibów": Orlando Bloom chce powrotu starej obsady

2 komentarze
Seriale

"South Park" nie przestaje śmiać się z Trumpa

4 komentarze
Filmy Inne

Sydney Sweeney zarzuca hipokryzję swoim krytykom

21 komentarzy