AI zabierze aktorom pracę? Na razie pozwoli im więcej zarobić

O takim wykorzystaniu AI w przemyśle filmowym jeszcze nie słyszeliście. Teraz sztuczna inteligencja ma stawać po stronie aktorów i aktorek, którzy negocjują warunki udziału w swoich nowych projektach. To właśnie pomoc popularnych modeli językowych może dostarczyć agentom i menadżerom danych potrzebnych do wywalczenia wyższych pensji dla swoich klientów.
AI pomoże aktorom zarobić więcej? To już się dzieje
Portal Variety opisuje przypadek Priyanki Chopry Jonas
, znanej aktorki, która niedawno wystąpiła w komedii akcji "Sojusznicy
". Jej agenci zwrócili się do sztucznej inteligencji z pytaniem o zbadanie widowni pod względem popularności obsady. Według ich wyników czwarty najchętniej oglądany film w historii studia Amazon MGM sprzedał się tak dobrze dzięki ich klientce.
Raport opierający się na badaniu nagłówków, cytatów i popularności publikacji o filmie wskazał, że to Chopra Jonas była głównym nazwiskiem stojącym za projektem
. Nazwisko gwiazdy wygenerowało od 50 do 60% internetowego zainteresowania wokół tytułu
. A aktorka nie była nawet główną bohaterką produkcji – grający główne role John Cena
i Idris Elba
wygenerowali około 20-25% medialnego szumu.
Przez wiele lat głównymi danymi, jakimi posługiwali się agenci w trakcie negocjacji w imieniu swoich klientów, były wyniki finansowe poprzednich projektów albo telewizyjne raporty oglądalności. W czasach współczesnych, gdy władzę przejęły platformy streamingowe, coraz trudniej zebrać takie dane dotyczące nowych produkcji. Tę lukę może zapełnić właśnie AI, które przygotowuje złożone raporty, śledzące zarówno social media, jak i tradycyjne kanały informacyjne
. Narzędzie potrafi też wychwytywać sztucznie wytworzony ruch, np. poprzez użycie botów. Platformy streamingowe korzystają z AI w takich samych celach
– w ten sposób szacują popularność gwiazd swoich produkcji. Jednak nie dzielą się nimi z samymi aktorami. W tym wypadku sztuczna inteligencja może zatrzeć barierę i pozwolić obu stronom zasiąść do negocjacji z dostępem do tych samych danych.
O czym opowiada film Sojusznicy? "Sojusznicy"
to historia premiera Wielkiej Brytanii i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ten pierwszy jest byłym żołnierzem sił specjalnych, ten drugi jeszcze nie tak dawno temu był gwiazdą filmów akcji. Panowie nie lubią się i publicznie ze sobą rywalizują. To się jednak zmieni, kiedy obaj znajdą się na celowniku potężnego wroga. Uznani za zmarłych, zostają zmuszeni do współpracy, by przetrwać w Europie Środkowo-Wschodniej i powstrzymać spisek, który grozi wolnemu światu. Część akcji filmu rozgrywa się w Polsce
(głównie w Warszawie). Niestety ekipa komedii nie zawitała do naszego kraju.
W obsadzie znaleźli się Idris Elba
, John Cena
, Priyanka Chopra Jonas
, Jack Quaid
, Stephen Root
i Paddy Considine
.
