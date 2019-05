BIULETYN: "Kung Fury 2", "The Tick", "Dzieciak rządzi 2"

dostał zielone światło. Pierwszy klaps padnie 29 lipca. [za: The Hollywood Reporter]Serialnie został przedłużony przez platformę Amazon. Tym samy zakończy się na dwóch sezonach. [za: Variety]Reżyser animacji Tom McGrath powraca, by nakręcić kontynuację. Premiera filmu planowana jest na marzec 2021 roku. Szczegóły fabuły nie są znane. [za: Deadline]Prowadząca serialu, a także grupa scenarzystów, porzucili projekt. Powody ich odejścia nie są na razie. Nieoficjalnie wskazywane są różne powody od konfliktu między dwiema aktorkami po niezadowolenie scenarzystów na nadmiernie wtrącających się producentów. Nowego prowadzącego już wybrano. Został nim Paul Sciarrotta . Serial z oryginalną obsadąopowiadać będzie o tym, jak oryginalna obsada próbuje doprowadzić do realizacji rebootu/sequela serialu. [za: Variety] Rod Blackhurst został wybrany na stanowisko reżysera. Autorem scenariusz jest David Ebeltoft . Akcja filmu rozgrywać się będzie na początku lat 90. i opowie o komiwojażerze, który tonie w micie o amerykańskim śnie i realizuje desperacką misję po tym, kiedy spotkał dawnego znajomego. [za: The Hollywood Reporter] Henry Goodman grają główne role w filmie. Będzie to historia Henrika Kauffmanna, ambasadora Danii w Stanach Zjednoczonych, kiedy wybuchła II wojna światowa. [za: Variety] Paweł Łungin szykuje nowy film. Będzie to ekranizacja książki Eugenii Ginzburg, w której opisała swoje doświadczenia z gułagu, gdzie spędziła osiemnaście lat skazana na mocy paragrafu 58 za działalność kontrrewolucyjną i terrorystyczną. [za: Screen Daily] Mario Casas zagra główną rolę w filmie, który wyreżyseruje David Victori, zwycięzca festiwalu YouTube Your Film Festival. Wcieli się w postać Daniego, który ostatnie kilka lat spędził opiekując się zniedołężniałym ojcem. Teraz, kiedy ten zmarł, próbuje wrócić do normalnego życia. I wtedy na jego drodze staje Mila. Kobieta uwiodła go i kiedy ich związek zaczyna krzepnąć, pojawia się jej zaborczy były facet. Przyparty do muru Dani będzie zmuszony działać ekstremalnie... [za: Variety]Powieść Jonathana Coezostanie zmieniona w serial. Akcja książki rozgrywa się w 1958 roku, kiedy w Brukseli ma miejsce Wystawa Światowa. Brytyjski urzędnik ma za zadanie nadzorowanie konstrukcję angielskiego pubu. Zamiast tego zostaje wplątany w wojnę między szpiegami USA i ZSRR. [za: Screen Daily] Eva Anderson szykuje scenariusz filmu, który opowie o kulisach obecnego skandalu z udziałem bogatych i sławnych, którzy kupowali fałszywe dokumenty zapewniające ich dzieciom miejsca w prestiżowych uczelniach. [za: The Hollywood Reporter] Olivier Dahan szykuje kolejną biografię o ważnej Francuzce. Tym razem opowie o Simone Veil, która przeżyła Holokaust, została liczącą się polityczką i bojowniczką o prawa człowieka. W filmie zagra ją Elsa Zylberstein . W roli męża wystąpi Olivier Gourmet , a matki Elodie Bouchez . [za: Screen Daily]Siedmioletnia bohaterka wiralowego wideo Melody Hurt zagra córkę głównego bohatera filmu. Jest to historia mężczyzny, który musi zająć się wychowaniem córki po tym, jak matka zmarła wkrótce po porodzie. [za: Collider] Rosa Salazar zagra główną rolę i będzie producentką wykonawczą. Obraz wyreżyseruje debiutująca w pełnym metrażu Lauren Schacher . Jest to historia piątkowej uczennicy liceum, która wraz ze swoimi dwiem przyjaciółkami i z pomocą nowego nauczyciela chemii organizują kółko, w którym prowadzona jest edukacja seksualna. [za: Deadline]