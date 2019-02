BIULETYN: "Świry" powrócą w drugim filmie telewizyjnym

Stacja USA Network zamawia, czyli drugą filmową kontynuację serialu. W obsadzie oczywiście znaleźli się: James Roday Maggie Lawson . [za: The Hollywood Reporter]Wraca pomysł realizacji filmu na podstawie linii zabawek. Tym razem będzie to wspólny projekt Mattel Films i MGM. [za: Variety]Powstanie film o Cheung Yin "Kelly" Sun, czyli najsłynniejszej współczesnej hazardzistce. Odnosiła tak wielkie sukcesy, zgarniając dziesiątki milionów dolarów, że największe kasyna próbowały połączyć siły, by zakazać jej wstępu do swoich przybytków. Zamiast tego Sun i "Król Pokera" Phil Ivey postanowili zniszczyć system. Projekt nosi tytuł. [za: The Hollywood Reporter]Mike Angelo zagra u boku Pierce'a Brosnana w nowym filmie Renny'ego Harlina . Jest to historia znanego na całym świecie kryminalisty Richarda Pace'a. Zostaje on wplątany w plan napadu, którego celem jest potężna góra złota. Rabunek ten, jeśli się uda, będzie miał dalekosiężne konsekwencje. [za: Deadline] Todd Strauss-Schulson wyreżyseruje dla studia Miramax komedię, do której napisał też scenariusz we współpracy z Matthew Fogelem . Jest to historia Thomasa i Gillian, których związek przeżywa kryzys, ich przyjaciela Erica i jego owdowiałej matki, którym też się nie najlepiej żyje. Czwórka bohaterów postanawia więc wyjechać do ośrodka oferującego medytację i wyciszenie. To ostatnie całkiem dosłownie, ponieważ w ośrodku obowiązuje nakaz całkowitego milczenia. [za: The Hollywood Reporter] Paco Cabezas wraca do rodzinnej Hiszpanii, by dla Sony wyreżyserować kryminał Mario Casas zagra w nim więźnia, który otrzymuje przepustkę, by wziąć udział w pierwszej komunii córki. Niestety dziewczyna jest przypadkową ofiarą zbrodni związanej z przemytem narkotyków i korupcją w policji. Mężczyzna pała żądzą zemsty. Powstrzymać go może jedynie policjantka, której przydzielono śledztwo w tej sprawie. W obsadzi są również: Natalia de Molina Carlos Bardem . [za: Variety]Kennedy McMann zagra główną rolę w nowym serialu stacji CW, który opowiadać będzie o przygodach Nancy Drew, młodej dziewczyny o niezrównanych zdolnościach detektywistycznych. [za: Deadline]