Bill Skarsgård skazany za posiadanie marihuany

Bill Skarsgård złapany na posiadaniu marihuany

Bill Skarsgård - nowy ulubieniec Hollywood

W środę Bill Skarsgård stanął przed sądem w Sztokholmie, gdzie usłyszał wyrok w sprawie o posiadanie środków odurzających.Aktor przyznał się do winy i współpracował z organami sprawiedliwości, dzięki czemu uniknął kary więzienia. OstatecznieWyrok dotyczy sprawy z października ubiegłego roku.Choć Bill Skarsgård jest Szwedem, to na dobre zadomowił się w Hollywood. Aktor może przebierać w licznych projektach. Od czasu dylogii, w której wcielił się w kultową postać Pennywise'a , amerykańskie wytwórnie filmowe kuszą go zarówno ambitnymi jak i komercyjnymi projektami.W ostatnim czasie mogliście go oglądać w filmach. A jeszcze lepiej wygląda jego przyszłość. Skarsgård gra tytułowego Roberta Eggersa . Jest też gwiazdą nowej ekranizacji komiksuoraz w obsadzie widowiska historycznego, gdzie zagrał Filipa II Habsburga.