Galitzine i Skarsgård wystąpią w dramacie wojennym Netfliksa

"Mosquito Bowl" – co wiemy?

Getty Images © Kristina Bumphrey

Widowisko wojenne produkcji Netflixa zostanie wyreżyserowane przez Petera Berga , twórcę związanego z internetową platformą już od jakiegoś czasu. To właśnie dla niej stworzył film " Śledztwo Spensera " oraz miniserial " Świt Ameryki ". Poza reżyserią, Berg zajmie się też pisaniem scenariusza wraz z Markiem L. Smithem . Duet oprze swoją pracę na motywach powieści "The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II" autorstwa Buzza Bissingera Zgodnie z informacjami Deadline, akcja filmu rozgrywa się niedługo po ataku japończyków na Pearl Harbor. Historia opowiada o losach czwórki przyjaciół z boiska futbolu amerykańskiego, którzy wspólnie porzucają perspektywę sportowej kariery na rzecz dołączenia do Korpusu Piechoty Morskiej. Inwazja na Okinawę z 1945 roku, ostatnia tak duża operacja na Pacyfiku w trakcie II wojny światowej, zweryfikuje ich wyobrażenia na temat frontu, wojny i bohaterstwa.Choć żadne informacje na temat roli Nicholasa Galitzine'a Billa Skarsgårda nie zostały jeszcze ujawnione, wydaje się, że wcielą się oni w dwóch z czterech przyjaciół z filmowej grupy. O dwóch kolejnych na tę chwilę nic nie wiadomo; poza wyżej wspomnianą dwójką, Deadline nie ujawnił dodatkowych nazwisk z obsady filmu.