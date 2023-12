Kiedyś Pennywise, teraz młody JFK. Szwed gwiazdą biografii prezydenta USA

Bill Skarsgård jako młody JFK

Informacja nie została na razie oficjalnie podana. Ogłosił ją jednak dobrze poinformowany specjalista od hollywoodzkich przecieków Daniel Richtman.Jego zdaniem młodego Kennedy'ego zagra Szwed, Bill Skarsgård Projekt nosi tytułi skupi się na młodości przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. JFK jest tu niczym niewyróżniającym się młodym mężczyzną, który usilnie próbuje dowieść swojej wartości ojcu. Kiedy wybucha II wojna światowa, Kennedy wstąpił do marynarki i pełnił służbę na kutrze torpedowym patrolującym Pacyfik. W jednym ze starć z japońskimi jednostkami kuter został zatopiony. Kennedy robił wszystko, co w jego mocy, by uratować swoją załogę. Te doświadczenia wykuły jego charakter, czego dowodem była późniejsza kariera polityczna.Choć Bill Skarsgård jest Szwedem, to na dobre zadomowił się w Hollywood. Aktor może przebierać w licznych projektach. Od czasu dylogii, w której wcielił się w kultową postać Pennywise'a , amerykańskie wytwórnie filmowe kuszą go zarówno ambitnymi jak i komercyjnymi projektami.W ostatnim czasie mogliście go oglądać w filmach. A jeszcze lepiej wygląda jego przyszłość. Skarsgård gra tytułowego Roberta Eggersa . Jest też gwiazdą nowej ekranizacji komiksu. Jest też w obsadzie widowiska historycznego, gdzie zagrał Filipa II Habsburga.