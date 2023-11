Black Weeks na Allegro w tym roku jeszcze dłużej! Co znajdziecie w ofercie?

***

– jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w kalendarzu zakupowym konsumentów na całym świecie – rusza ze swoimi promocjami! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Allegro wydłużyło największe święto zakupów na platformie aż do 25 dni – w tym roku(z dodatkowym "s" na końcu) potrwa. W tym czasie pojawią się setki tysiące produktów w obniżonych cenach nawet o 50%!Wszystkie oferty specjalne w ramach festiwalum.in. w takich kategoriach, jak odzież, obuwie i dodatki oraz elektronika można znaleźć na dedykowanej stronieAby skorzystać z najbardziej atrakcyjnych ofert podczas, warto korzystać z aplikacji Allegro. Możecie otrzymać kupon w wysokości 10 zł za zainstalowanie aplikacji i kolejne 10 zł za dokonanie pierwszego zakupu za jej pośrednictwem.Dodatkowo, podczas festiwalu możecie zdobyć aż 30 Monet, jeśli wydacie minimum 500 zł na produkty oznaczone jako "Black Weeks"*. Jeszcze więcej korzyści czeka na użytkowników Allegro Smart! Tylko w aplikacji zyskacie dostęp do codziennych ofert z Shakera, przecenionych o co najmniej 50%, w tym jednej oferty dziennie za 1 zł!Poniżej przygotowaliśmy dla Was przykładowe promocyjne oferty, które znajdziecie na Allegro w ramachjuż dziś! Nasze kolejne propozycje znajdziecie na Filmwebie w kolejnych dniach. Trzymamy dla Was rękę na pulsie.Pionowa konstrukcja odkurzacza, jego niska waga (jedynie 2,4 kilograma), duża moc ssania i wysoka wydajność baterii (do 36 minut przy ładowaniu około 4-5 godzin) sprawiają, że to urządzenie chwalone jest przez wielu zadowolonych konsumentów na Allegro. Użytkownicy chwalą także fakt, że odkurzacz sprawdza się na wszystkich powierzchniach w domu – zarówno na parkietach, jak i podłogach pokrytych płytkami, radzi sobie też z zabrudzeniami dywanów, a nawet mebli. Dotarcie do najmniej dostępnych zakamarków zapewnia natomiast elastyczny przegub szczotki. W pozytywnych opiniach przeważają też głosy o łatwości, z jaką można go czyścić – szybkie opróżnianie pojemnika na kurz i bezproblemowy dostęp do wałka obrotowego natychmiastowo przywracają pełną skuteczność. Odkurzacz można ponadto postawić w dowolnym miejscu w domu i nie zabiera wiele miejsca. Wszystkie interesujące Was szczegóły znajdziecieHulajnoga elektryczna Motus Scooty została stworzona do jazdy po mieście, nawet w deszczowe, ciemne dni. Posiada mocne przednie oświetlenie, zapewniające bardzo dobrą widoczność trasy, a także tylne czerwone światło oraz boczne odblaski wzmacniające bezpieczeństwo. Hulajnoga posiada także kierunkowskazy informujące o zmianie kierunku jazdy. Niewielka waga – 12,5 kilograma – oraz możliwość złożenia w zaledwie kilka sekund sprawiają, że to urządzenie, którym można przemieszczać się po mieście w trybie mieszanym; łatwo wsiąść z nią do autobusu albo zabrać samochodem na dalszą wycieczkę. Mocna bateria zapewnia zasięg jazdy nawet do 30 kilometrów z prędkością 20 km/h. Po więcej szczegółów zajrzyjcie do ofertyJeśli Wasze dzieci – albo i Wy sami! – kochacie pieski, ten zestaw LEGO będzie najlepszym prezentem. Znajdziecie tu SUV-a K9, przyczepę i trzy akcesoria do szkolenia psów, w tym równoważnię, płotek i stopnie. A także dwie minifigurki policjantów, figurkę psa i szczeniaczka. Zestaw zawiera też ilustrowane instrukcje i aplikację LEGO Builder, dzięki której można przybliżać i obracać model, tak by obejrzeć go z każdej strony. Brzmi jak mnóstwo zabawy. Ofertę znajdziecieCo posiada iPhone 14, czego nie posiadają wcześniejsze modele? Przede wszystkim udoskonalony aparat i jeszcze lepsze przetwarzanie obrazu dzięki czemu zdjęcia zachowują najwyższą jakość nawet w słabym świetle. Technologia OLED ekranu gwarantuje wyrazistość kolorów, w tym prawdziwą biel i głęboką czerń. Znajdująca się na wyposażeniu technologia True Tone dostosowuje temperaturę barw do oświetlenia, więc patrzenie w ekran mniej męczy oczy. iPhone 14 potrafi też wykryć wypadek i wzywa pomoc, dzwoniąc pod 112, gdy jego właściciel nie może. O zdarzeniu powiadamia także znajdujące się w telefonie kontakty alarmowe. Ogłoszenie z promocyjną ofertą na zakup iPhone'a 14 znajdziecieJedno urządzenie, dwa głośniki o łącznej mocy 20 W RMS z mocnym basowym uderzeniem. Głośnik łączy się z innymi urządzeniami na różne sposoby – za pomocą Bluetooth, USB, Micro SD oraz AUX 3,5 mm. Posiada też wejście mikrofonowe, gdybyście chcieli pośpiewać karaoke. A jest to możliwe nawet poza domem bez dostępu do prądu, ponieważ bateria umożliwia odtwarzanie nawet do 8 godzin. A jeśli zapragniecie zamienić spotkanie ze znajomymi w dyskotekę, za pomocą jednego guzika uruchomicie podświetlenie LED, które przykuwa uwagę i nadaje głośnikowi widowiskowy wygląd. Co więcej urządzenie posiada też wbudowane radio z automatycznym strojeniem i zapamiętywaniem stacji. Zasięg głośnika to aż 10 metrów. W zestawie znajduje się pilot do zdalnego sterowania. Więcej informacji na temat głośnika znajdziecie