Blumhouse odświeżył klasyczny horror "Wilkołak". Pierwszy teaser filmu "Wolf Man"

O czym opowiada nowy "Wilkołak"?

Zobacz teaser filmu "Wolf Man"

Zaodpowiada reżyser dobrze przyjętego. Główną rolę zagrał. Na planie partnerują mu Julia Garner Bohaterem filmu jest Blake. To mąż i ojciec, który wraz z rodziną mieszka w San Francisco. Pewnego dnia otrzymuje wiadomość, że po tym, jak jego ojciec zaginął i został uznany za martwego, odziedziczył rodzinny dom położony na prowincji stanu Oregon. Ponieważ jego małżeństwo z Charlotte chwieje się w posadach, Blake przekonuje ją, by zrobili sobie przerwę od metropolii i wraz z córką odwiedzili jego rodzinny dom.Na miejsce docierają ciemną nocą. Gdy są już w okolicach rodzinnej farmy, zostają zaatakowani przez jakieś zwierzę. W akcie desperacji barykadują się w domu, podczas gdy drapieżnik krąży wokół. Wkrótce Charlotte zauważają, że Blake zaczyna się dziwnie zachowywać. Wkrótce kobieta stanie przed trudnym wyborem, które zagrożenie jest poważniejsze: to w środku czy to na zewnątrz...