Game Over Master Chief? Paramount+ kasuje serial "Halo"

Długa droga gry "Halo" na ekrany

Zwiastun serialu "Halo"

Serialrozgrywa się w uniwersum znanym z premiery pierwszejna konsolę Xbox z 2001 roku. Mimo popularności gry droga na ekrany były bardzo długa i kręta.Pierwotnie w Hollywood wyobrażano sobie ekranizację gry " Halo " jako film kinowy. Po dekadzie prób i błędów zmieniono wizję. W 2014 roku ogłoszono, że "Halo" będzie serialem stacji Showtime. Mimo to projekt rozwijany był w ślimaczym tempie. Formalny zlecenie na realizację serialu pojawiło się dopiero w 2018 roku, ale i wtedy prace tak naprawdę nie ruszyły.W 2021 roku " Halo " zostało przeniesione do platformy Paramount+. I wtedy - wreszcie - na poważnie się nim zajęto. Jednak problemy wcale się nie skończyły. Za kulisami nieustannie dokonywano zmian. Showrunnerzy pierwszego sezonu nie powrócili. Reżyser zrezygnował.Mimo to. Zamierzają poszukać dla niego nowego domu. Czy jednak któraś z platform lub stacji będzie projektem zainteresowana? Tego na razie nie wiemy.W drugim sezonie Master Chief John-117 ( Pablo Schreiber ) prowadzi swój elitarny oddział Spartan do walki przeciwko kosmicznemu zagrożeniu zwanemu Przymierzem. Po szokujących wydarzeniach na opustoszałej planecie John nie może oprzeć się wrażeniu, że losy tej wojny wkrótce się odmienią. Ryzykuje wszystko, żeby udowodnić to, w co nikt inny nie chce uwierzyć – że Przymierze przygotowuje się do ataku na największą twierdzę ludzkości. Podczas gdy galaktyka balansuje na krawędzi, John wyrusza w podróż, której celem jest znalezienie klucza do zbawienia ludzkości lub jej ostatecznej zagłady: Halo.