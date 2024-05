"Smok Diplodok" nadciąga! Szyc, Baranowski i Wawszczyk opowiadają o filmie (WIDEO)

Wojciech Wawszczyk: "Miejsce, do którego dotarłem, przerosło moje oczekiwania"

Żądny przygód Diplodok marzy, by życie nabrało odrobiny koloru. Na rodzinnym bagnie jest szaro i wieje nudą. Kiedy spokojne życie przerywa pojawienie się tajemniczej mgły, Diplodok wyrusza w niezapomnianą podróż, by odnaleźć zaginioną rodzinę i przywrócić utracony porządek. Zwiedza magiczne miejsca, spotyka osobliwe stwory i poznaje niebywałych mieszkańców najdziwniejszych światów. Razem z niezdarnym czarodziejem Hokusem Pokusem, zakręconym Profesorkiem Nerwosolkiem i bystrą pilotką Entomologią odkryją wielki sekret. Wspólnie przekonają się, że ich rzeczywistość to tak naprawdę… strona w komiksie pogrążonego w kryzysie twórczym rysownika Tadka. Spróbują uratować rodziców Diplodoka i rozwikłać zagadkę podstępnej mgły.Głosu głównym bohaterom użyczają: Mikołaj Wachowski (Diplodok), Borys Szyc (Hokus Pokus), Małgorzata Kożuchowska (Entomologia) oraz Arkadiusz Jakubik (Profesorek Nerwosolek). W rolach w filmie pojawią się także Piotr Polak oraz Helena Englert