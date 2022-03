Box Office Świat: "Batman" liderem, ale Chiny nie są pod jego wrażeniem

48,7 mln dolarów

Poza granicami USA " Batman " wciąż nie ma liczącej się konkurencji. Komiksowe widowisko Warner Bros. bez problemów utrzymało pierwsze miejsce zarabiając. Dzięki temu zagraniczne wpływy wzrosły do 298 milionów dolarów, a globalne do 598,1 mln dolarów.W poniedziałek zostanie pierwszą amerykańską premierą tego roku (a drugą w ogóle), której globalne wpływy przekroczą granicę 600 milionów dolarów. Zostanie też pierwszą amerykańską premierą roku (a trzecią w ogóle), której zagraniczne wpływy przekroczą 300 milionów dolarów.Zgodnie z oczekiwaniami " Batman " nie zrobił większego wrażenia w Chinach. Po trzech dniach wyświetlania ma tam zaledwie 11,7 mln dolarów (Deadline podaje 12,1 mln). Na tak niskie otwarcie wpływ miała nie tylko niechęć Chińczyków w ostatnich miesiącach do hollywoodzkich produkcji, ale też nowa fala pandemii COVID-19. Aż 43% kin zostało w Chinach czasowo zamkniętych, w tym w takich metropoliach jak Szanghaj i Shenzhen.Jest to i tak wynik o niebo lepszy od tego, jaki w Chinach osiągnął " Uncharted ". To growe widowisko zgarnęło tam 10,3 mln dolarów. Jest to jednak wynik z siedmiu dni. W sam weekend film zarobił tylko 4 miliony dolarów. A to oznacza, że weekendowe wpływy wyniosły. Wystarczyło to jednak do zajęcia drugiego miejsca w naszym zestawieniu.Na trzecie miejsce wskoczyła indyjska produkcja, której nie było w najlepszej piątce przed tygodniem, czyli " The Kashmir Files ". Opowieść o ludobójstwie w Kaszmirze na początku lat 90. nabiera rozpędu i według portalu Inside Kino zarobiło w weekend. Źródła indyjskie podają, że u siebie w kraju film zgarnął 9,2 mln dolarów.W minionym tygodniu w 25 krajach zadebiutowała animacja " Pan Wilk i spółka. Bad Guys ". Weekendowe wpływy szacujemy na. Łącznie film zarobił po pierwszym tygodniu wyświetlania 8,5 mln dolarów. Najlepszym rynkiem okazała się Hiszpania, gdzie animacja zepchnęła na drugie miejsce " Batmana " zgarniając 1,7 mln dolarów.Pierwszą dziesiątkę zamyka przebojowa animacja " Sing 2 " z wynikiem. Większość tej kwoty - 4,3 mln dolarów - pochodzi z Japonii, gdzie film zaliczył drugie najlepsze otwarcie w tym roku produkcji amerykańskiej. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 218 milionów dolarów, a globalne - 376,5 mln dolarów.Na razie poza pierwszą piątką znajduje się najnowszy film Michaela Baya Ambulans ". Film pojawił się w ubiegłym tygodniu w 35 krajach i do niedzieli włącznie zarobiłZachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 94. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!