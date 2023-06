Box Office Świat: "Flash" nie podbił kin. Indie mają kolejny mega hit

Zwiastun filmu "Flash"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Obyło bez szokującej niespodzianki izajął pierwsze miejsce w naszym zestawieniu. Jednak film sprzedaje się poniżej oczekiwań. Choć pierwsze pokazy miały miejsce już we wtorek, to do końca tygodnia widowisko DC zgarnęło zaledwie 75 milionów dolarów. To wynik porównywalny do tego, jaki nie tak dawno temu uzyskał. Tamten film zarobił w sumie poza granicami USA 225 milionów dolarów i uważany jest za porażkę.Szacujemy, żew sam weekend zgarnął. Widowisko debiutowało w 78 krajach, jednak tylko w 54 zajęło pierwsze miejsce. W wielu miejscach przegrało nie tylko z lokalną konkurencją, ale również z nowością Pixara . Najlepszym rynkiem były Chiny, skąd pochodzi ponad 14 milionów dolarów. Meksyk przyniósł 9,4 mln dolarów, a Wielka Brytania 5,3 mln.Drugie miejsce zdołało wywalczyć widowisko Paramountu. Jednak film szybko traci widzów i w miniony weekend zgarnął tylko. To oznacza, że wciąż zagraniczne wpływy nie osiągnęły 200 milionów dolarów (obecnie 174,3 mln), a globalne 300 milionów (aktualnie 278 mln). Jedynym rynkiem, gdzie widowisko nieźle się sprzedaje, są Chiny, skąd pochodzi 65 milionów dolarów. Prabhas , gwiazda dylogii, powraca w wielkim stylu. Jak to zwykle bywa z produkcjami z Indii, nie znamy na razie pełnych danych. Źródła indyjskie sugerują jednak, że film zarobił w weekend fantastyczne. Już teraz w lokalnej walucie jest to trzeci największy hit indyjski tego roku. Lepiej sprzedały się tylkoŚwietnie radzi sobie na świecie także animacja Sony. W minionym tygodniu wpływy powiększyły się o. Do krajów, w których film triumfuje, można dopisać Japonię, gdzie animacja debiutowała z wynikiem 2,8 mln dolarów, co jest otwarciem o 82% lepszym od poprzedniej części. Jednocześniezostał dziesiątą premierą roku (a siódmą amerykańską) z zagranicznymi wpływami powyżej 200 milionów dolarów.Na piątym miejscu wylądowała produkcja Disneya. Tym razem film zarobił, co oznacza spadek o 50% w porównaniu z poprzednim tygodniem.Dopiero na szóstej lokacie zadebiutowała produkcja Pixara . Film nie ma globalnego startu, zadebiutował bowiem tylko w 17 krajach. Jednak i tak wyniki nie napawają optymizmem. Szacujemy, że w weekend animacja zarobił. Zaś od środowej premiery na jej koncie jest 15 milionów dolarów. Jedna trzecia tej kwoty pochodzi z Chin, dalsze 3,2 mln film zarobił w pięć dni w Korei Południowej. Nowy Pixar spodobał się w Ameryce Południowej. Wygrał m.in. zwalkę o pozycję lidera w Argentynie i Urugwaju, gdzie dodatkowo świetne wyniki powinny być dziś i jutro, ponieważ w obu tych krajach te dni są świętami.Trwa ostre hamowanie widowiska. Zagraniczne wpływy mogą nie osiągnąć nawet 600 milionów dolarów. Obecnie na koncie jest 534,2 mln dolarów po tym, jak w weekend film zarobiłNasze zestawienie zamyka fenomen z Korei Południowej -(The Roundup: No Way Out). Mimo wysypu nowości ten film wciąż pozostaje u siebie numerem jeden. Tym razem zarobił. Łącznie daje to już 68,9 mln dolarów.