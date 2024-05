Rewolucja w uniwersum "Star Trek"! Producent "X-Men" przejmie stery

Simon Kinberg przejmie stery kinowego uniwersum "Star Trek"?

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin



Kim jest Simon Kinberg?

Zwiastun filmu "355"

Jak jednak donosi portal Puck, studio rozpoczęło właśnie rozmowy z jednym z najbardziej doświadczonych hollywoodzkich producentów. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, toobejmie stery kinowej części uniwersum " Star Trek ". Będzie pełnił podobny nadzór twórczy do tego, jaki w części serialowej mają Alex Kurtzman . Od tamtej pory nieustannie mówi się o kolejnej części lub też spin-offie czy nawet kompletnym odświeżeniu serii. Mimo to do dziś żaden projekt nie doczekał się realizacji.Aktualnie wydaje się, żez 2009 roku. Za jego reżyserię ma odpowiadać Toby Haynes , specjalista od seriali mający na swoim koncie m.in. odcinki " Andora ". Za scenariusz odpowiada Seth Grahame-Smith Simon Kinberg jest urodzonym w Londynie Amerykaninem, który wyrobił sobie nazwisko w Hollywood jako scenarzysta i reżyser. Jako scenarzysta debiutował filmamiorazW 2006 roku był jednym ze scenarzystów widowiska. A kiedy 20th Century Fox postanowiło dokonać miękkiego restartu serii, został głównym producentem nowych widowisk.Choć jego specjalnością stały się widowiska komiksowe i science-fiction (zadostał nominację do Oscara), to ma też na swoim koncie takie filmy jak(jako scenarzysta) i(jako producent). Kinberg próbował też swoich sił jako reżyser. Niestety anianinie były komercyjnymi i artystycznymi hitami.