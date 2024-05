Stacja tnie koszty, reboot "Strażnika Teksasu" skasowany

"Walker" zakończy się wraz z czwartym sezonem

Szukająca oszczędności stacja CW postanowiła zaprzestać produkcji kolejnych odcinków " Walkera ".W kolejnym sezonie stawka – wynosząca około 500 tysięcy dolarów za odcinek – miałaby znacząco wzrosnąć, co dodatkowo obciążyłoby budżet produkcji.Za współpracę z pozostałymi twórcami i wsparcie fanów podziękował już odtwórca głównej roli Jared Padalecki , dotąd znany przede wszystkim jako Sam Winchester z " Nie z tego świata ".– napisał w pożegnalnym poście na Instagramie.Serial " Walker " opowiadał o Cordellu Walkerze, owdowiałemu ojcu dwójki dzieci, który powraca do miasta Austin po latach spędzonych jako tajniak.Ostatni odcinek finałowego sezonu ma zostać wyemitowany 26 czerwca.Oryginalny " Strażnik Teksasu " był emitowany w latach 1993-2001 przez stację CBS. W sprawiedliwego stróża prawa Walkera wcielił się niezapomniany Chuck Norris . Każdy odcinek opowiadał historię rozwiązywania kolejnego przestępstwa na terenie stanu. Cztery lata po ostatnim odcinku powrócono do jego przygód w telewizyjnym filmie " Strażnik Teksasu – próba ognia ".